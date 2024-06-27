ПАСЕ приняла резолюцию о пенсиях украинцам в ЕС: что это значит

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, которая призывает к предоставлению пожилым украинцам статуса пенсионеров в странах Европейского Союза (ЕС). Однако это вовсе не означает, что все пожилые украинцы немедленно начнут получать пенсии в странах ЕС.

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Об утверждении соответствующей резолюции сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). "Украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно они должны получать пенсии в этих странах", – пересказал Гончаренко суть резолюции.

В то же время следует учитывать, что резолюции ПАСЕ носят исключительно рекомендательный характер. Кроме того, право на пенсию в ЕС украинцы могут получить только в тех странах, с которыми Украины есть особая договоренность и осуществляется обмен данными.

Кроме того, даже будучи пенсионером в Украине переехать в такую страну ЕС и получать там пенсию не получится. Для того, чтобы иметь право на пенсионное обеспечение в европейском государстве, там нужно получить трудовой (страховой) стаж.

Его количество устанавливают сами государства. Например, в Германии нужно отработать не менее 5 лет, чтобы претендовать хотя бы на статус пенсионера. Чтобы получать хотя бы минимальную пенсию в Испании, нужно иметь стаж работы 15 лет и быть зарегистрированным в системе социального обеспечения. А Италии минимальный стаж работы составляет и вовсе 38 лет.

В Польше требования к стажу для украинцев составляют минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Кроме того для получения требуется постоянное проживание в Польше.

Также для получения пенсии по иностранному трудовому стажу придется собрать пакет документов. В него, к примеру, входит справка с места работы за границей, которую работотели часто просто отказываются выдавать. Юристы советуют готовить такие справки заранее, т.к. понадобится еще и обращение в Пенсфонд Украины. А переписка между фондами из разных стран может занять много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине приняли законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа. В результате в страховой стаж при расчете пенсии будут учитывать тот период, когда украинцы работали за границей.

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