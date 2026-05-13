Отдых в Украине резко подорожал: бюджет на отпуск вырос до 40% за год

Стоимость отдыха в Украине за год выросла на 25-40%, а минимальный бюджет на отпуск теперь стартует от 2 тысяч гривен на человека за сутки. Самыми популярными направлениями стали Карпаты и городские туры, тогда как морской отдых в Одесской области остается доступным, но ограниченным из-за ситуации с безопасностью.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела компании Ribas Hotels Group, пишет"Интерфакс-Украина". По словам аналитиков, в 2026 году фокус летнего отдыха заметно сместился.

Если раньше значительная часть туристов ориентировалась на морские курорты, то теперь наибольший интерес вызывают именно горные направления. Карпаты привлекают украинцев несколькими важными преимуществами:

более высокий уровень безопасности;

большой выбор современных отелей и апартаментов;

оздоровительный эффект;

широкий выбор активностей и экскурсий;

возможность отдыха как для семей, так и для молодежи.

Впрочем, есть и минусы, ведь в высокий сезон там очень людно, погода может быть нестабильной, а цены значительно выше. В то же время растет популярность коротких отпусков в городах и пригородах, особенно в Одессе.

Туристов привлекает развитая инфраструктура, наличие укрытий, многообразие форматов досуга – от пляжного отдыха до гастротуров и экскурсий. Фактически единственным направлением для морского отдыха в Украине остается Одесская область.

Среди плюсов такого отдыха – относительно доступные цены и спокойный формат по сравнению с большим городом. Однако туристы сталкиваются и с серьезными трудностями:

риски безопасности;

частично закрытые пляжи;

недостаточно развитая инфраструктура;

ограниченный выбор отелей с хорошим соотношением цены и качества.

Основная часть бюджета отпуска в 2026 году – это жилье. Оно занимает 40-50% всех расходов. Средние цены сейчас такие:

усадьбы и простые апартаменты – от 800 до 1500 грн/ночь;

отели и апарт-отели – 1800-3500 грн/ночь;

отели со SPA и бассейном – 3500-6000 грн/ночь;

премиум-отели – от 6000 до 12 000+ грн/ночь.

Для сравнения, в прошлом году бюджетное жилье можно было найти за 600-1200 грн, а средний сегмент стартовал от 1200 грн. Таким образом, в каждой категории цены выросли на несколько сотен гривен за сутки.

Второй по величине пункт расходов – питание, которое забирает еще 20-30% бюджета. Средние расходы в день на одного человека:

завтрак – 200-400 грн;

обед – 300-600 грн;

ужин – 400-800 грн.

В итоге только на еду туристу нужно от 500 до 2000 грн в день, в зависимости от стиля отдыха. Еще 10-15% бюджета уходит на дорогу:

билеты на поезд или автобус – 500-2500 грн;

трансфер до отеля – 200-1000 грн;

поездка на автомобиле – 1500-5000 грн на топливо.

На экскурсии, сувениры и активный отдых обычно уходит еще около 10% бюджета, хотя эта сумма может быть значительно больше. Например, в Карпатах:

подъемники – 200-800 грн;

чан – 1000-3000 грн;

SPA – 300-1000 грн;

джип-туры или квадроциклы – 1500-4000 грн.

В среднем на активности туристы тратят 500-2500 грн в день. По подсчетам экспертов, полноценный отдых в Украине в 2026 году стартует от 2000 грн на человека в сутки. И это только базовый вариант без дорогих отелей или активных развлечений.

В то же время опрос показал, что 51% украинцев вообще не планируют брать отпуск в этом году, тогда как 23% хотят отдохнуть в Украине, а еще 15% рассматривают зарубежные поездки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом квартале 2026 года туристический сбор в Украине вырос до 82,2 млн грн – это на 23,6% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о восстановлении внутреннего туризма. Наибольшие поступления обеспечили Киев и западные регионы, а полученные средства направляются на развитие общин и социальные нужды.

