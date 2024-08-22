Осталось два дня: полмиллиона украинцев могут получить до 3000 грн

Ко Дню Независимости Украины в 2024 году ветераны войны и другие категории граждан получат разовые денежные выплаты в размере от 450 до 3100 грн. Пенсионерам выплаты будут начислены автоматически, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) включил в выплатные документы августа суммы на выплату единовременного пособия для 471 тыс. пенсионеров.

Видео дня

Об этом сообщил ПФУ. Эти выплаты предусмотрены для разных групп населения, в частности для пенсионеров, ветеранов, участников Революции Достоинства и лиц, пострадавших от нацистских преследований.

Категории получателей и размеры выплат

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2024 № 369, размеры разовых денежных выплат ко Дню Независимости Украины в 2024 году распределяются так:

450 грн – участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, другие лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с нацизмом;

– участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, другие лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с нацизмом; 650 грн – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз;

1000 грн – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей;

– участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей; 3100 грн – лица с инвалидностью в результате войны I группы и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Как получить выплаты

Подать заявление на получение выплат можно было до 1 августа 2024, но если по определенным причинам это невозможно сделать вовремя, конечный срок подачи продлен до 1 октября 2024 года.

пенсионеры: выплата будет произведена автоматически в августе 2024 года вместе с пенсией. Это касается всех пенсионеров, имеющих право на такую помощь, им не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда.

ветераны войны, работающие или проходящие службу, но не пенсионеры: средства будут перечислены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций на основании поданных заявок. Эти заявки можно подать через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

средства будут перечислены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций на основании поданных заявок. Эти заявки можно подать через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. лица, не являющиеся пенсионерами и не проходящие службу или не работающие: для получения разовой денежной помощи эти лица должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена на текущий счет в уполномоченном банке по месту жительства.

Порядок осуществления выплат

Выплаты ко Дню Независимости Украины регулируются Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 г. № 1396, средства для ветеранов войны, которые проходят службу или работают, но не являются пенсионерами, перечисляются на счета воинских частей или учреждений на основании поданных заявок.

Для других лиц, имеющих право на выплату, но не являющихся пенсионерами и не состоящих на службе, необходимо подать в органы Пенсионного фонда Украины заявление вместе с документами, подтверждающими право на получение средств. Выплата будет производиться на банковский счет, открытый на имя заявителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, имеющие статус внутренне перемещенных лиц и воспитывающие детей, могут получить более 2 тыс. гривен финансовой помощи. Деньги предоставляются наиболее уязвимым слоям населения при содействии министерства иностранных дел Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!