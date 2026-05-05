Осталось чуть больше двух недель: что должен сделать каждый ФЛП в мае

Май – важный месяц для всех физических лиц предпринимателей(ФЛП). Все группы предпринимателей должны заплатить единый налог и военный сбор. ФЛП 3-й группы нужно подать налоговую декларацию за 1-й квартал года. А если у предпринимателей 2-й и 3-й группы есть наемные работники – надо подать квартальный налоговый расчет.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Поэтому ФЛП 1-й группы до 20 мая должны:

уплатить единый налог за май - 332,80 грн;

уплатить военный сбор за май - 864,70 грн.

ФЛП 2 группы до 20 мая:

уплатить единый налог за май - 1 729,40 грн;

уплатить военный сбор за май - 864,70 грн.

Однако уплата военного сбора и единого налога для ФЛП 1-2 группы, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий – добровольная.

ФЛП 3 группе должны:

до 11 мая подать декларацию за 1-й квартал;

до 20 мая уплатить 5% единого налога за 1-й квартал;

до 20 мая уплатить 1% военного сбора за 1-й квартал.

ФЛП, которые имеют наемных работников, должны до 11 мая подать налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за январь, февраль и март 2026 года. Предприниматели же, которые делают выплаты физическим лицам, до 11 мая должны подать налоговый расчет с Приложением 4ДФ за январь, февраль и март 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что введение НДС для ФОПов в Украине не отменили. Скорее всего внедрение этого налога отсрочат до 2027 года.

