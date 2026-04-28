Введение НДС для ФЛП не отменили: медиа узнали о финальных переговорах правительства с МВФ

Правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП (физические лица-предприниматели), однако вероятнее всего внедрение этого налога отсрочат до 2027 года. Параллельно власти планируют усилить борьбу с дроблением ФЛП, зарплатами "в конвертах" и схемами уклонения от уплаты налогов.

Об этом рассказал Forbes собеседник в правительстве на условиях анонимности. Окончательное решение еще не принято, однако дискуссия уже перешла в практическую плоскость, а согласование ключевых деталей должно состояться во время миссии МВФ в Киеве в мае.

Речь идет о возможном введении НДС для предпринимателей, которые сейчас работают по упрощенной системе налогообложения. Вопрос уже давно обсуждается как часть более широкой налоговой реформы и борьбы с теневой экономикой. Несмотря на громкие заголовки о том, что новые правила могут заработать уже со следующего года, собеседники отмечают, что наиболее вероятным сценарием является отсрочка внедрения до 2027 года.

Для МВФ вопрос реформирования налоговой системы Украины является одним из ключевых в рамках сотрудничества с государством. Особое внимание уделяется именно детенизации экономики, борьбе с уклонением от уплаты налогов и устранению схем, которые позволяют крупному бизнесу работать через упрощенную систему.

Одной из главных проблем считается так называемое "дробление ФЛП", когда крупные компании вместо официального трудоустройства сотрудников или перехода на общую систему налогообложения оформляют деятельность через сеть физических лиц-предпринимателей. Фактически это позволяет существенно уменьшать налоговую нагрузку, уплачивая значительно меньше налогов, чем предусмотрено для крупного бизнеса.

Одним из важных пунктов новой концепции является борьба с практикой выплаты официально минимальной зарплаты при фактически значительно более высоком уровне дохода. Правительство рассматривает возможность законодательно закрепить ограничения на выплату минимальной заработной платы для определенных профессий, если такая сумма очевидно не соответствует среднерыночной зарплате в конкретной отрасли.

Например, если специалист в определенной сфере в среднем получает значительно больше, чем минимальная зарплата, оформление его на минимальную ставку может вызвать дополнительные проверки и санкции. Отдельно рассматривается усиление ответственности для крупного бизнеса, который системно использует сеть ФЛП вместо перехода на общую систему налогообложения.

Стоит отметить, что ранее вопрос введения НДС для ФЛП фактически уже откладывали. В апреле премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей в Украине не будет, поскольку МВФ признал эту идею слишком чувствительной и неконструктивной как для общества, так и для парламента. По ее словам, международные партнеры с пониманием отнеслись к позиции Украины, а вместо НДС для ФЛП правительство вместе с МВФ будет искать альтернативные источники наполнения бюджета на 2027 год.

