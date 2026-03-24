Осталась только неделя: кому следует обратиться в ПФУ, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры с временно оккупированных территорий (ВОТ) или те, кто выехал оттуда, должны до 1 апреля 2026 года пройти идентификацию и подтвердить, что не получают выплаты от РФ, иначе пенсию могут остановить. Подать данные можно онлайн через портал, во время видеосвязи или лично, а выплаты восстановят только после прохождения этой процедуры.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Главная цель идентификации – предотвратить мошенничество и двойные выплаты. Особенно это касается людей, которые остались на ВОТ или были вынуждены их покинуть.

В таких случаях государство должно проверить, не получает ли человек пенсию одновременно из двух источников – от Украины и от российских органов. Именно поэтому введено обязательное требование подтвердить факт неполучения выплат от РФ. Новые правила распространяются на две категории граждан:

пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях;

тех, кто выехал с этих территорий и сейчас находится на подконтрольной Украине территории или за рубежом.

Даже если человек уже проходил идентификацию ранее, ему все равно нужно дополнительно подтвердить, что он не получает выплаты от другого государства.

Как пройти идентификацию

онлайн через портал или приложение;

Процедуру можно пройти несколькими способами, как онлайн, так и офлайн.Самый удобный вариант – воспользоваться электронными сервисами, для этого нужно:

зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда;

авторизоваться через Дія.Підпис;

пройти проверку личности (в частности по фото);

подтвердить, что вы не получаете пенсию от другого государства.

После этого информация автоматически появится в системе. Отмечается, что для этого следует обновить страницу.

видеоидентификация;

Еще один способ – видеосвязь с работником Пенсионного фонда. Во время разговора нужно показать паспорт и ответить на несколько вопросов. Записаться можно онлайн или по телефону через контакт-центр.

лично или по почте.

Пенсионеры также могут подать необходимые данные – в сервисном центре, через почтовое отправление или через дипломатические учреждения Украины за рубежом. Если пенсионер не подаст необходимую информацию до 1 апреля 2026 года, выплату пенсии могут автоматически приостановить.

Возобновить ее можно будет только после прохождения идентификации. При этом выплаты вернут с момента остановки, но только после того, как все данные будут внесены в систему.

В условиях войны государство пытается максимально защитить бюджет и обеспечить справедливое распределение социальных выплат. одновременно для самих пенсионеров эта процедура – способ гарантировать непрерывное получение средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать ежемесячные надбавки от 300 до 570 грн, если их общая пенсия не превышает установленный порог. Дополнительно предусмотрена 20% доплата для жителей горных населенных пунктов при условии соответствия определенным критериям.

