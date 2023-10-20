Особый банковский контроль для части украинцев ввели пожизненно: кто получит статус PEP и к чему это приведет

В Совете выполнили стандарты FATF и Директиву ЕС: украинцы, работавшие в органах государственной власти и занимавшие руководящие должности, навсегда получат особый статус – PEP (politically exposed person, политически значимая персона). Такие нововведения предусмотрены в принятом законопроекте №9269-д. В течение 12 месяцев после увольнения PEP ожидает жесткий контроль со стороны банков (после любой операции могут запросить документы, подтверждающие источник дохода). А потом до конца жизни – особый статус и внимание со стороны контролирующих органов.

О том, как будут работать новые правила и почему их не стоит опасаться, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто это PEP?

На самом деле PEP – не каждый депутат или чиновник. Речь идет о чиновниках с должностями категории "А" (это руководители центральных органов власти и их заместители), то есть высший корпус госслужбы. Также политически значимыми считают всех руководителей правоохранительных органов и их заместителей, нардепов, членов правления и главу НБУ, членов Совета НБУ, судей, членов разных государственных агентств, коллективных органов (Антимонопольный комитет, ЦИК, Нацкомиссии по энергетике и компослугам и т.д) . Также под особый контроль подпадают члены руководящих органов партий. То есть, если вы были или являетесь чиновником, местным депутатом, то вы не являетесь PEPом.

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Только государственный ПриватБанк обслуживает 10 тыс. клиентов, которых они считают PEPами. Как пояснил OBOZ.UA председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, если сейчас статус PEP сохраняется только в течение трех лет после увольнения с должности, то по новым правилам этот статус будет пожизненным.

Кроме того, PEP будут считаться даже те, кто когда-то занимал соответствующую должность (даже если прошли десятилетия). Это десятки тысяч украинцев, которые получат пожизненный статус. Они будут указывать его во всех анкетах в государственных органах, финансовых учреждениях, где есть вопросы о статусе личности. То есть, закон ухудшит положение части украинцев. А банки будут тщательно проверять любого PEP, даже если это пенсионер, который уже десятки лет как не работает на госслужбе.

Что изменит новый закон?

Гетманцев объяснил: всего в законе будут три важных изменения: пожизненный статус PEP, наказание для банков за неаргументированный отказ от сотрудничества с PEP и особенно жесткий контроль в течение 12 месяцев после увольнения PEP со своей должности.

Наказание для банков составляет до 10 млн. грн. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP. "Если деньги получены легально, если все законно, никаких проблем у РЭРа не будет. Конечно, если человек принесет в банк 100 тыс. долларов, то будут проблемы и вопросы: а где ты взял эти деньги", – говорит Гетманцев.

Проверку (финансовый мониторинг) в банках проходят не только политически значимые персоны, но и все украинцы. Поэтому кто-либо, кто проводит операцию на сумму более 400 тыс. грн, по закону должен пройти жесткий финансовый мониторинг и подтвердить, что средства он получил легально, с них уплачены налоги.

Зачастую банки проверяют украинцев слишком тщательно. К примеру, блокируют даже небольшие переводы и требуют предоставить справку о доходах. Но это касается не только PEP. Банки используют риск-ориентированный подход. Если они считают, что их клиент может незаконно получать средства, получает слишком много средств, подозрительно много работает с наличными,

"ПриватБанк выполнял и будет выполнять добросовестно требования законодательства – обслуживая более 10 тыс клиентов с признаком PEP и связанных с ними лиц Банк уже активно применяет риск-ориентированный подход, как в оценке деятельности клиентов по счетам так и в оценке риска самих клиентов", – рассказал OBOZ.UA пресс-секретарь банка Олег Серга.

Какие проблемы будут у PEP?

Народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк, также пожизненно получивший статус PEPа рассказывает OBOZ.UA: никаких проблем у него с банками не возникало. Иногда действительно просят предоставить декларацию для подтверждения своих доходов, но это не вызывает больших сложностей.

"Для меня, как для PEP, этот закон даже выгоден. Потому что он вводит наказание для банков, без причин отказывающихся от сотрудничества с PEP, через 12 месяцев после увольнения предусматривает переход на риск-ориентированный подход. Но у нас не было выхода, это требование для переговоров по вступлению в ЕС", – говорит Железняк.

Кроме того, нардеп уверен, что уже через 5 лет финансовый мониторинг всех клиентов банка настолько усилится, что не будет разницы: это PEP или обычный клиент. Жестко проверять будут всех. С таким взглядом согласны далеко не все.

К примеру, бывший глава "Нафтогаза" Андрей Кобалев не только раскритиковал возвращение старых правил, но и тех, кто такие нововведения поддержал. "Комсомольцы-антикоррупционеры, которые агитируют за пожизненный статус ПЭПа и описывают его чудодейственно-лечебный эффект на наше общество, являются прекрасной иллюстрацией одного малоизвестного, но очень точного изречения: "Страще человека, который не прочитал ни одной книги, может быть только человек, который прочитала всего одну книгу", – написал Кобалев на своей странице в Facebook.

Виталий Шабунин, глава "Центра противодействия коррупции", в ответ напомнил : такое же регулирование уже действовало с 2020 по 2022 год. "Приведение (возврат) этого закона в соответствие с Директивой ЕС 2015/849 и стандартами FATF было одним из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Нормы принятого законопроекта почти дословно повторяют формулировку соответствующей Директивы ЕС. Нет никаких "пожизненных PEP" - это манипуляция и фейк. 12 месяцев после увольнения – усиленный мониторинг, и, если риски по отношению к клиенту не будут сохраняться, к PEP применяются правила, как и ко всем клиентам", – пояснил Шабунин.

У Украины не было выбора: вводить новые правила по PEP или нет. Это было условием дальнейшего сотрудничества с международными партнерами и переговоров по членству в ЕС. И на это условие представители украинской власти согласились.