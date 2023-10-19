Одна из стран ЕС массово заманивает украинцев на работу: сколько платит конкурент Польши

В Румынии 500 работодателей заявили о том, что готовы принять на работу украинцев. Минимальная зарплата составляет около 600 евро. В месяц можно заработать 900-1200 евро и до 1500 евро на руки в высокий сезон производства.

б этом отчиталось Министерство труда и социальной солидарности Румынии, сообщает Миграционная платформа EWL. По их данным, для граждан Украины Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, не требующие опыта и знания румынского языка. Осенью для украинцев в Румынии есть работа на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях и т.д. Это в основном предприятия, которые находятся в больших городах или их пригородах.

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Минимальная зарплата составляет около 600 евро. В месяц можно заработать 900-1200 евро и до 1500 евро на руки в высокий сезон производства. При этом большинство работодателей предоставляют бесплатно жилье, обеспечивают бесплатным проездом к работе, а также выдают талоны на питание, которые можно использовать в румынских супермаркетах как дополнительный элемент мотивировка работников. Кроме того, обеспечивают опеку над детьми женщин с Украины, пока они работают.

"Украинские беженцы приезжают работать в Румынию на 4-5 месяцев, делают 1-2 месяца перерыва и снова возвращаются. Таких среди наших клиентов около 20 процентов. Эти тенденции стали отчетливы летом. Это свидетельствует о формирование явления трудовой миграции и сезонных работ для украинских беженцев в Румынию", - рассказывает директор международной рекрутации Миграционная платформа EWL Марцин Колодзейчик.

Румынию выбирают еще и через либеральный подход в легализации и трудоустройстве. В отличие от некоторых стран ЕС Румыния не отказывает в временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС.

По данным Евростата, Румыния вошла в список стран, где с августа 2022 года фиксируют наибольший приток граждан Украины с временной защитой (свыше 70 тыс. человек). В августе в стране находилось 137 850 граждан Украины с временной защитой. Румынская пограничная служба фиксировала в среднем 15-17 тысяч въездов граждан Украины ежедневно в сентябре. В октябре в Румынию каждый день въезжает в среднем 9 тыс. граждан Украины.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине в сентябре размер средней зарплаты не изменился. Он составляет всего 17,5 тыс. грн.

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