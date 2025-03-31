Одиозный судья Деметрадзе занижал стоимость имущества в декларации: какое состояние пытался скрыть

Судья Ужгородского горрайонного суда Тамаз Деметрадзе задекларировал квартиру во Львове в 5-6 раз дешевле рынка и более 6 соток земли за $400, используя типовую схему оформления родственников. Кроме этого, он затягивал судебные процессы, подтвержденные Европейским судом по правам человека, признав нарушения прав украинцев.

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Об этом сообщает журналист-расследователь Виталий Глагола, опираясь на данные декларации. Судья Тамаз Деметрадзе оказался в центре громкого скандала из-за подозрительных операций с недвижимостью и возможных нарушений этики судейской деятельности.

Его декларация за 2024 год вызвала резонанс из-за явного занижения стоимости приобретенных активов. В июне 2024 года жена судьи Оксана Польна и ее отец Орест Польный стали совладельцами квартиры во Львове площадью 44,1 м². В декларации ее стоимость указана на уровне 421 787 грн (~$10 000), что по меньшей мере в 5-6 раз ниже рыночной цены ($60 000). Такая ситуация выглядит как уход от налогов или попытка скрыть реальную стоимость активов.

Еще более кричащая ситуация с земельным участком в селе Подрясное площадью 612 м². В декларации ее оценили в 15 491 грн (~$400), что является занижением стоимости в 36 раз, ведь рыночная цена аналогичных участков достигает $13 600. Очевидно, что такая цена искусственно занижена.

Официально судья владеет только двумя автомобилями, записанными на жену. Однако он пользуется BMW X5, оформленным на его брата, безработного Михаила Деметрадзе. Автомобиль ранее выставлялся на продажу за $27 500, что значительно превышает возможности лица без официальных доходов.

Также в телефоне судьи зафиксированы запросы по покупке Tesla Model 3 и Zeekr 001 – элитных электромобилей стоимостью свыше $40 000. Откуда у судьи такое состояние – открытый вопрос.

Совокупный доход судьи и его супруги в 2024 году составил 2267661 грн (~$42072 после уплаты налогов). В то же время, для покупки задекларированного имущества по рыночным ценам им понадобилось бы $73 600, то есть более 21 месяца работы без каких-либо затрат на жизнь.

Европейский суд по правам человека установил, что Тамаз Деметрадзе неоднократно затягивал рассмотрение без объяснений. Некоторые люди ждали решения более 10 лет, что является грубым нарушением их прав. ЕСПЧ постановил, что Украина должна компенсировать пострадавшим от 1200 до 7200 евро за моральный ущерб.

Декларация судьи Деметрадзе вызывает серьезные подозрения в манипуляциях с имуществом и сокрытии реального уровня состояния. Сочетание сомнительных сделок, скрытого роскошного имущества и затягивания судебных процессов создает риск правосудия и доверия к судебной системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу подвергли критике правозащитники. Дело в том, что новации в случае их утверждения создадут препятствия для фиксирующих коррупцию журналистов.

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