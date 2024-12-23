Российские хакеры дождались заявлений наших топ-чиновников, что во время взлома реестров "хакеры не получили доступ к данным из реестров", и теперь уже на закрытых форумах выложили часть данных из некоторых украденных реестров с большим объемом информации о гражданах Украины.

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