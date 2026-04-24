Новые авто, недвижимость и мотоцикл у тещи: родственники нового главы СБУ на Харьковщине скупили имущество на $1 млн

22 апреля управление Службы безопасности Украины в Харьковской области возглавил Денис Лутий. И оказалось, что его семья и связанные лица за последние годы приобрели недвижимость, автомобили и мотоциклы примерно на миллион долларов.

Видео дня

Об этом сообщили в Bihus.Info. Отмечается, что до своего повышения Лутий был заместителем начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до того – служил в управлении "К" СБУ на Львовщине и отвечал за безопасность в Одесском морском торговом порту.

Две квартиры у моря и Range Rover

Первые дорогие покупки у ближайшего окружения чиновника, по данным журналистов, начали появляться еще накануне полномасштабного вторжения.

В конце 2021 года жена чиновника Юлия Лутий приобрела сразу две квартиры в одесском клубном доме "Авиньон" на побережье Черного моря. На тот момент их общая стоимость могла составлять около 80 тысяч долларов.

В том же году она стала обладательницей Range Rover Velar 2021 года выпуска, который оценивался более чем в 50 тысяч долларов.

Mercedes за $150 тысяч на брата

Сам Денис Лутий официально не имел в собственности ни одного автомобиля, однако, как выяснили журналисты, пользовался Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года выпуска. Авто было оформлено на его брата Руслана Лутия, а его рыночная стоимость составляет примерно 150 тысяч долларов.

Элитная земля в Совиньоне и подарок от тещи

В 2023 году в собственности чиновника появился земельный участок в одесском Совиньоне – одном из элитных частных секторов города. Участок вместе с уже возведенным домом Денису Лутию подарила теща – Галина Джуган, которая работала учительницей в лицее в Одесской области.

Кроме того, в собственности 69-летней женщины был мотоцикл Honda Gold Wing, который сейчас может стоить до 30 тысяч долларов. Журналисты обращают внимание, что ее доходы вряд ли были соразмерными со стоимостью такого имущества.

Дом под Львовом и земля отца

В 2024 году жена Лутия стала владелицей дома в коттеджном городке "Лагом" вблизи Львова. Ориентировочная стоимость такого таунхауса превышает 6 миллионов гривен.

Параллельно отец чиновника Григорий Лутий также начал активно покупать землю в этом районе. Речь идет о нескольких участках общей площадью более 50 соток, а также инвестиции еще в один дом в том же коттеджном городке.

Имущество могли оформлять на других лиц

В Bihus.Info предполагают, что часть активов могли просто оформлять на доверенных лиц. В частности журналисты обратили внимание на львовскую предпринимательницу Янину Рокицкую, на которую оформлен Lexus RX350 2023 года выпуска, которым пользовался Лутий. Кроме того, женщина начала скупать дома в том же коттеджном городке на Львовщине, где ранее инвестировали родственники чиновника.

При этом, по данным журналистов, ни один из членов семьи Лутия не занимается и не занимался бизнесом. А сам новоназначенный глава харьковского УСБУ заявил, что все имущество было приобретено в период, когда он не работал в структуре СБУ и не занимал должностей в спецслужбе, но журналисты считают, что эта информация не соответствует действительности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!