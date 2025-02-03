Некоторым украинцам следует обновить важный документ: какие причины и как это сделать

Украинцам, имеющим бумажное ламинированное водительское удостоверение или документ, выданный до 2013 года, не отражающийся в Действии, следует его обменять. Для этого необходимо зарегистрироваться онлайн и обратиться в любой сервисный центр МВД (Министерство внутренних дел), где новое удостоверение будет выдано в день обращения.

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Об этом пишет Правительство online. Перед посещением сервисного центра необходимо произвести предварительную запись. Это можно сделать на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись или непосредственно в терминале самообслуживания в помещении центра.

Для обмена водительского удостоверения нужно взять с собой паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту вместе с выдержкой о месте жительства. Также необходимо предоставить копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, старое удостоверение подлежащего обмену водителя и медицинскую справку.

Однако, на период военного положения медицинская справка не является обязательной. Паспорт, выписка о месте жительства и налоговый номер можно предъявить в электронном виде через приложение Действие. Фотографию заранее печатать не нужно, она будет сделана бесплатно на месте при подаче документов. Получить новое удостоверение можно в день обращения. Стоимость обмена составляет 572 грн, без учета банковской комиссии.

После получения нового документа он будет сразу отображаться в приложении Действие и в Кабинете водителя. Это упростит проверку документов и сделает пользование автомобилем еще более удобным.

В некоторых случаях замена старого удостоверения возможна даже без визита в сервисный центр – достаточно воспользоваться приложением Действие. Это особенно полезно для водителей, проживающих в отдаленных регионах или не имеющих возможности лично обратиться в отделение МВД. Однако для успешного обмена документа необходимо, чтобы в реестре были доступны обновленные личные данные, включая фотографии. Если отцифрованное фото в базе нет, система не сможет подтвердить личность водителя и процесс обмена не будет завершен.

Отметим, что до 29 марта 2011 года в водительских удостоверениях не указывался срок их действия, тогда как новые удостоверения выдаются со сроком годности 30 лет. В случае с водительскими удостоверениями, выданными впервые, срок их действия составляет всего 2 года, после чего требуется обновление. Такая практика позволяет МВД регулярно обновлять базу данных водителей и поддерживать актуальность информации.

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