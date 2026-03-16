Некоторым пенсионерам выплаты перестанут поступать с 1 апреля: что нужно сделать для возобновления

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавшие оттуда, должны пройти физическую идентификацию и подать необходимые данные в Пенсионный фонд Украины до 1 апреля 2026 года. В случае непрохождения идентификации или непредставления информации выплату пенсии могут приостановить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Идентификация – это процедура, которая позволяет государству убедиться, что именно пенсионер, которому назначены средства, фактически получает выплаты. Она используется для предотвращения мошенничества и незаконного получения социальных средств.

Особенно это актуально для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или были вынуждены выехать из них. В таких случаях государство должно проверить, что человек не получает одновременно пенсию от Украины и от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Именно поэтому пенсионеры из этих категорий должны сообщить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения выплат от российской стороны. Требование подать соответствующее подтверждение распространяется на две основные категории граждан:

пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Украины;

людей, которые ранее жили на этих территориях, но выехали на подконтрольную Украине территорию или за границу.

Если такие пенсионеры уже проходили физическую или видеоидентификацию в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года, но не сообщили об отсутствии выплат от РФ, им нужно сделать это до 1 апреля 2026 года. Если до установленного срока пенсионер не подаст подтверждение о неполучении выплат от России, начисление пенсии может быть автоматически приостановлено.

В таком случае возобновить выплаты можно будет только после того, как необходимые данные появятся в системе Пенсионного фонда. После прохождения процедуры выплату пенсии возобновят с момента ее остановки. Сделать это можно несколькими способами, как онлайн, так и оффлайн.

Самый простой вариант – через электронные сервисы. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионный фонд Украины и в разделе "Дистанционное информирование" поставить отметку о том, что пенсионер не получает выплаты от другого государства, в частности от России. Также сообщение можно подать:

во время видеоконференции с работником Пенсионного фонда;

почтовым отправлением;

лично в сервисном центре фонда.

Процедуру можно пройти дистанционно через вебпортал Пенсионного фонда или мобильное приложение, используя систему Дія.Підпис. Для этого нужно авторизоваться в кабинете, подтвердить личность через проверку по фото и ввести код электронной подписи.

После успешной авторизации информация о прохождении идентификации автоматически появится в профиле пользователя. Еще один вариант – пройти процедуру через видеоконференцию с работником Пенсионного фонда. Во время онлайн-разговора пенсионер должен показать паспорт и ответить на несколько вопросов для подтверждения личности.

Записаться на такую видеоидентификацию можно через портал Пенсионного фонда или по телефону через контакт-центр. Пенсионеры, которые находятся за пределами Украины, также могут подтвердить свою личность. Для этого нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины – консульства или посольства.

После подтверждения данные передаются в Пенсионный фонд, что позволяет продолжить начисление пенсии. Таким образом государство пытается одновременно обеспечить выплату пенсий гражданам и предотвратить случаи двойного финансирования.

