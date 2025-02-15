Есть нюанс: в миграционной службе объяснили, всем ли мужчинам нужно предъявлять военно-учетный документ для получения паспорта за границей

Государственная миграционная служба опубликовала разъяснения: мужчинам в возрасте 18-60 лет, подавших документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", будут выдавать изготовленные паспорта за границей без предъявления военно-учетного документа. Паспорта взрослым мужчинам ГП "Документ" перестали выдавать за границей с 23 апреля 2024 года.

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Выдачу оставили только для детей 12 лет, поскольку им не нужна биометрическая верификация. Как говорится в разъяснении Государственной миграционной службы, соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.

"Государственная миграционная служба передает информацию о таких лиц Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии. Что это значит для украинцев за границей? Те, кто подал документы до 25 апреля 2024 года, могут получить свои изготовленные паспорта. что упростит реализацию их прав", – объясняют в ведомстве.

Отметим, с 23 апреля все украинские консульства временно приостановили предоставление услуг мужчинам от 18 до 60 лет. Временные ограничения не касаются предоставления консульской помощи при чрезвычайных ситуациях с гражданами Украины за рубежом.

Как ранее отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, сейчас обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 24 июля зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин с обязательной верификацией через приложение "Резерв+" и подтверждением действительных военно-учетных документов. Подать заявления можно в городах Германии, Польше, Испании, Чехии, Словакии и Италии.

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