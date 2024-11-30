В Украине у ряда специалистов резко выросли зарплаты: озвучен перечень "особых"
В Украине средняя зарплата по ноябрю по данным большого кадрового портала составляет 22,5 тыс. грн. При этом больше всего за год выросла зарплата в вакансиях для руководителей отдела контента (на 155%).
Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, с января 2024 года средняя зарплата выросла с 19 тыс. до 22,5 тыс. грн. А с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го: с 18 тыс. до 22,5 тыс. грн.
У кого быстрее всего росли зарплаты:
- Руководитель отдела контента – 70 000 грн (+155%)
- Ортодонт – 52 500 грн (+110%)
- Керамист – 50 000 грн (+96%)
- Оператор аттракционов – 20 000 грн (+74%)
- Ортопед – 40 000 грн (+60%)
- Кредитный эксперт – 23 000 грн (+59%)
- Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
- Продюсер –42 500 грн (+55%)
- Управляющий сети магазинов – 30 000 грн (+50%)
- Специалист по настройке техники – 22 500 грн (+50%)
Средняя заработная плата отличается также в зависимости от региона. Самые большие зарплаты в Киеве. Жители столицы в среднем зарабатывают 22,5 тыс. грн. В Днепре платят 21,5 тыс. грн, в то время как во Львове – 22,8 тыс. грн в месяц. Одесситы зарабатывают в среднем 21 тыс. грн. Такая же средняя зарплата в Черновцах.
Самая маленькая средняя заработная плата в Сумах. Здесь в среднем платят всего 15,8 тыс. грн. Также относительно низкие зарплаты в Кропивницком (17,5 тыс. грн), Чернигове (также 17,5 тыс. грн.).
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальных (20 тыс. грн) за последний квартал. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.
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