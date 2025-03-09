Украинцы могут получить финансовую помощь от горсовета: кто именно и при каких условиях

Киевляне, у которых среднемесячный доход на человека в семье не превышает 4722 грн и которые могут подтвердить сложные жизненные обстоятельства, имеют право на получение единовременной материальной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале услуг, заполнить заявление и скачать необходимые документы.

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Об этом пишет Киевская городская государственная администрация (КГГА). Ранее для получения материальной помощи заявители должны обращаться лично через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы), депутатов Киевсовета, народных депутатов, КГГА или посылать заявление по почте через Департамент социальной и ветеранской политики.

Теперь этот процесс значительно упрощен – достаточно воспользоваться онлайн-формой. "Это удобно, быстро и способствует развитию цифровой безбарьерности ", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, комментируя запуск нового механизма подачи заявлений.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, только в 2024 году более 106 тысяч жителей столицы обратились за материальной помощью. Эта категория включает внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи и социально незащищенные слои населения. "Подводя итоги прошлого года, мы поняли, что в 2025 году количество заявителей будет только расти. Именно поэтому по инициативе мэра Киева Виталия Кличко был разработан механизм подачи заявлений онлайн", - отметила Хонда.

Тенденция к росту количества обращений подтверждается и статистикой за 2025 год: только за январь и февраль поступило более 26 тысяч заявлений на общую сумму более 110 миллионов гривен. Денежную помощь могут получить киевляне, у которых размер среднемесячного дохода на человека в семье не превышает 4722 грн.

Кроме того, нужно подтвердить сложные жизненные обстоятельства. Выплата производится один раз в год. Чтобы воспользоваться услугой онлайн, необходимо:

зарегистрироваться на Портале услуг;

заполнить заявление;

добавить необходимые документы.

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Также решение о выплате будет поступать через уведомления в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пострадавшие от войны или имеющие серьезные проблемы со здоровьем жители Херсонской области могут получить денежную помощь от 5 000 до 30 000 гривен в зависимости от своей ситуации. Финансовая поддержка предоставляется в рамках социальной программы, чтобы помочь людям в сложных обстоятельствах.

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