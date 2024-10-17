Украинцам выдадут дополнительные деньги на отопление: кто может получить и как

Украинцы, обогревающие свое жилье дровами и углем, получат дополнительную финансовую поддержку. Размер помощи может составить 21 тысячу гривен в зависимости от доходов семьи.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. В октябре 2024 года правительство Украины приняло решение продлить программу поддержки для семей, обогревающих свое жилье твердым топливом. Эта программа была впервые реализована в 2023 году при поддержке международных партнеров, таких как Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), и показала свою эффективность.

Решение правительства предполагает существенное увеличение размера выплат для украинцев, использующих дрова или уголь для обогрева своего жилья. Сумма выплат рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства в зависимости от уровня доходов, а максимальный размер может достигать 21 тысячи гривен. Это значительное повышение по сравнению с прошлыми годами, что позволит семьям покрыть большую часть расходов по закупке топлива.

В частности, чем ниже уровень доходов семьи, тем большую часть расходов на топливо государство и международные партнеры будут покрывать. Такой целевой подход позволяет помочь наиболее нуждающимся семьям и обеспечить их надежным источником отопления во время зимних месяцев.

Эта финансовая поддержка нацелена на граждан, уже получающих жилищные субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. Такие домохозяйства автоматически включаются в программу дополнительных выплат, и им не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Пенсионный фонд Украины уже владеет всей необходимой информацией для перечисления средств на карточные счета получателей.

Однако если домохозяйство еще не получает льготы или субсидии на твердое топливо, но нуждается в поддержке, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Это можно сделать как онлайн, так и в офлайн-режиме, используя стандартные процедуры обращения за социальной помощью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить финансовую помощь до 21 тыс. грн для подготовки к зиме. Поддержка предоставляется в виде целевых средств и ваучеров на покупку зимних вещей, топлива и альтернативного питания.

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