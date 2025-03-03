Не только индексация: кому с марта назначат доплаты к пенсиям, а чьи выплаты сократят

С 1 марта в Украине проведена индексация пенсий, однако отдельные категории граждан также получили доплаты в зависимости от возраста, в то время как сверхвысокие пенсии были ограничены специальными коэффициентами. Кроме того, с 1 апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом их страхового стажа.

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OBOZ.UA разобрался, какие суммы ждать пенсионерам. С 1 марта в Украине произошли существенные изменения в начислении пенсий. Кроме традиционной индексации, увеличивающей размер выплат для миллионов пенсионеров, некоторые категории граждан получили дополнительные доплаты, а другие – наоборот, столкнулись с сокращением пенсионных выплат.

Возрастные надбавки для пенсионеров

С марта 2025 пенсии вырастут у тех граждан, которым в течение этого месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Главное условие для получения этой надбавки – размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Размер доплат зависит от возраста:

300 грн – для лиц, достигших 70-летнего возраста и еще не исполнившихся 75 лет;

– для лиц, достигших 70-летнего возраста и еще не исполнившихся 75 лет; 456 грн – для тех, кто достиг 75 лет, но еще не отметил 80-летие;

– для тех, кто достиг 75 лет, но еще не отметил 80-летие; 570 грн – для пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше.

Эти надбавки являются постоянными и прилагаются к основной пенсионной выплате, позволяющей пожилым людям иметь дополнительную финансовую поддержку на покрытие своих нужд. Несмотря на положительные новости о повышении пенсий для части граждан, в 2025 году вступает в силу механизм ограничения сверхвысоких пенсий.

Согласно Закону Украины "О государственном бюджете на 2025 год", с 1 марта начинают применяться ограничительные коэффициенты для пенсий, превышающие 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23610 грн). Ограничения работают по прогрессивной шкале:

если пенсия превышает 23 610 грн, но не превышает 25 971 грн, к этой части выплаты применяется коэффициент 0,5;

если пенсия превышает 25 971 грн , но не превышает 30 693 грн , коэффициент составляет 0,4;

, но не превышает , коэффициент составляет для пенсий в пределах 30 693 – 40 137 грн. коэффициент – 0,3;

коэффициент – для части пенсии в размере 40137 – 49581 грн применяется коэффициент 0,2;

применяется коэффициент если пенсия превышает 49 581 грн, то ее часть, превышающая эту сумму, ограничивается коэффициентом 0,1.

Эти ограничения не касаются военных, участвующих в боевых действиях с 2014 года. Уменьшение коснется только выплат, которые являются дополнительными государственными надбавками и не относятся к страховой части пенсии.

Следует отметить, что с 1 апреля также состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров. Эта корректировка производится с учетом их обновленного страхового стажа, что позволит увеличить выплаты для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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