НБУ ввел в обращение новую необычную монету: как выглядит

Памятная монета "Украинский язык" изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж – до 5 тысяч штук. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Как говорится на сайте НБУ, на аверсе размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, символизирующая мелодичность и напевность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо (как символ дома и оберег семьи).

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На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу.

Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи. Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") по мере их отгрузки. -монетным двором НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее банки в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ снизили ставки по ипотечным кредитам. Падение составило 3%, а его причиной стало именно уменьшение учетной ставки НБУ.

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