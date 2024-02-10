НБУ показал правила обмена валюты: на что дают 15 минут и какие должны быть банкноты

В Украине изношенные гривна можно обменять в любом украинском банке, если сохранилось не менее 55% от общей площади. При этом после обмена долларов по правилам у клиента есть 15 минут, чтобы передумать и отменить обмен.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Как пояснил регулятор, поврежденные гривны можно обменять при условии, что 55% от общей площади банкноты неповреждены. Обменять можно в отделениях всех банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, проводимое Национальным банком бесплатно.

В то же время иностранную валюту старого образца следует проверить на сайте центрального банка той страны, валюту которой хотите обменять, не потеряла ли банкнота платежную способность. В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

Еще одно правило, о котором знают не все украинцы: доллары можно вернуть назад, если после их обмена прошло не больше 15 минут. "Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – пояснил регулятор.

По прогнозам банкиров, на следующей неделе (12-18 февраля) курс наличного доллара в Украине ожидается в пределах 37,8-39 грн. При этом на рынке наблюдается некоторая нервозность из-за задержек с поступлением помощи от международных партнеров Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривна недооценена на 48,4%. При этом за год гривна оставила топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

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