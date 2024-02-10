НБУ готовит ограничение карточных переводов: раскрыты детали

Член Совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что в настоящее время регулятор еще не принимал решений об ограничении переводов средств с карты на карточку физическими лицами. По его словам, этот вопрос рассматривается в рамках комплексных мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой.

Об этом Василий Фурман рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Суспільне". "С помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. Кратко объясню, что это такое: один человек передает другой за небольшие деньги карту, выпущенную на ее имя. И этот человек, получив такую карточку, использует ее по своему усмотрению, как захочет. При этом настоящий держатель карты даже не знает, какие обороты средств там происходят. Поэтому это противозаконно", – объяснил член Совета НБУ.

В то же время Фурман отметил, что крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты картами. "И подавляющее большинство украинцев этого не почувствовало. А эти ограничения доказали свою эффективность на практике как средство для борьбы с "мискодингом" и не оказывают влияния на обычные текущие операции населения с платежными карточками. Поэтому НБУ рассматривает целесообразность практики крупных расчетных операций банков на рынок" в целом. Уверяем, что любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с карточками", – подчеркнул он.

8 февраля первая заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны" заявила, что регулятор изучает вопрос ограничения карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы, которые могут касаться тех, кто проводит теневые операции. "Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и будем уже советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", – сказала Рожкова.

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