Названы размеры пенсий украинцев: сколько получают со средней зарплатой и 35 годами стажа

Украинцы со средней зарплатой и 40 годами стажа могут получить пенсию в размере 6023 грн. С такой же зарплатой и 35 годами стажа, пенсия составит 5 269,9 грн. Речь идет о ситуации, в среднем за жизнь зарплата была на уровне средней по стране.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Украинец с минимальной зарплатой сейчас может претендовать на пенсию в размере 2361 грн (минимальная). Чтобы получить пенсию в 10 тыс. грн, необходимо иметь зарплату в размере, который в 1,89 раз выше минималки. По состоянию на сейчас это 38,3 тыс. грн.

Отметим, в Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Кто и какие пенсии получает в Украине

На июнь (это самые свежие данные) 2025-го средняя пенсия выросла до 6410,1 грн (в январе была на уровне 5789 грн). При этом самыми богатыми остаются судьи на заслуженном отдыхе – в среднем по состоянию на июнь они получают 109 311,8 грн, тогда как еще в январе эта выплата была на уровне 107 040,2 грн .

Об этом говорится в данных, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Если учитывать пенсии только тех украинцев, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам, средний размер выплаты составляет 6103 грн. При этом львиная доля получателей имеет значительно меньшие выплаты:

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человека (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи.

Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Вместе с тем продолжает сокращаться и общее количество пенсионеров. Если в январе 2025-го в Украине пенсию получали 10 343 630 человек, то по состоянию на июнь – 10 259 722 человека. То есть количество пенсионеров сократилось на 83 908 человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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