Нардепы требуют резко повысить свои пенсии: десятки депутатов через Конституционный суд пытаются вернуть себе особые права

В Украине 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на предмет конституционности отмену пересчета в зависимости от зарплаты пенсии парламентариев, которые получили выплаты до 2017-го. Это может привести к росту пенсии народного депутата из в среднем 17,8 тыс. до почти 29 тыс. грн. Если Конституционный суд согласится с требованиями нардепов, они через суд смогут обязать Пенсионный фонд доплатить сотни тысяч гривен.

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Детальнее о том, как депутаты пытаются пересчитать свои пенсии, читайте в материале OBOZ.UA.

Что требуют народные депутаты

Ранее народные депутаты по достижении 62-летия имели право получать 60% зарплаты работающего нардепа. И только у депутата росла зарплата (а это фактически происходит ежегодно), также увеличивалась и пенсия того парламентария, который находится на заслуженном отдыхе.

Еще в 2015-м "особые" пенсионные права для народных депутатов отменили. Теперь вместо того чтобы их пенсии повышать в зависимости от зарплаты действующего нардепа, им проводят индексацию. Несмотря на это сейчас, согласно данным ПФУ, средняя пенсия нардепа составляет 17,9 тыс. грн, тогда как средняя пенсия обычного украинца - 5,7 тыс. грн.

Депутаты недовольны своими пенсиями и обратились в Конституционный суд. Защищать права народных депутатов согласились 56 действующих парламентариев (подробнее об этом читайте в тексте). Они требуют вернуть норму закона, согласно которой зарплаты парламентариям должны повышать до размера 60% зарплаты действующего нардепа.

Какие пенсии могут получить народные депутаты

Если КСУ согласится с требованиями народных депутатов , их пенсии могут поднять в среднем около 29 тыс. грн. То есть повышение составит более 10 тыс. грн. Более того, нардепы смогут через суд потребовать у Пенсионного фонда компенсировать им невыплаченные суммы за прошлые годы.

То есть речь идет о сотнях тысяч гривен, которые могут через суды получить в парламенте. Кроме того, если Конституционный суд согласится с таким требованием, народные избранники будут получать ежемесячно значительно большие пенсии.

Что интересно, в 2022 и 2023 годах от народных депутатов Украины не поступило ни одного конституционного представления. Последний раз депутаты обращались в КСУ еще в 2021-м: тогда они просили предоставить толкование Конституции по множественному гражданству.

В ходе полномасштабной войны первое обращение народных депутатов в Конституционный суд касается размера их пенсии. При этом оказалось, что это волнует депутатов большинства фракций и групп.

В перечне народных депутатов, подписавших обращение, есть парламентарии из "Оппозиционной платформы - За Жизнь", "Батькивщины", "Слуги народа", "Довиры", групп "Восстановление Украины" и "Партии за майбутнє". Отметим, что народные депутаты имеют право обращаться в Конституционный суд и требовать признать определенные решения правительства, законы неконституционными. Обычные украинцы свои права в Конституционном суде отстоять не могут.

Некоторые из нардепов, подписавших обращение. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Євтушок Сергій Миколайович „Батьківщина" Кириленко Іван Григорович „Батьківщина" Скороход Анна Костянтинівна „Партія за майбутнє" Цимбалюк Михайло Михайлович „Батьківщина" Славицька Антоніна Керимівна „Опозиційна платформа – за життя" Приходько Борис Вікторович „Довіра" Івченко Вадим Євгенович „Батьківщина" Ковальов Олександр Іванович „Відновлення України" Буймістер Людмила Анатоліївна - (суб’єкт висування – політична партія „Слуга народу") Пузійчук Андрій Вікторович „Батьківщина" Дубіль Валерій Олександрович „Батьківщина" Кожем’якін Андрій Анатолійович „Батьківщина" Бойко Юрій Анатолійович „Опозиційна платформа – за життя" Колтунович Олександр Сергійович „Опозиційна платформа – за життя" Льовочкін Сергій Володимирович „Опозиційна платформа – за життя" Борт Віталій Петрович „Опозиційна платформа – за життя" Мамка Григорій Миколайович „Опозиційна платформа – за життя" Іоффе Юлій Якович „Опозиційна платформа – за життя" Скорик Микола Леонідович „Опозиційна платформа – за життя" Мамоян Суто Чолоєвич „Опозиційна платформа – за життя" Німченко Василь Іванович „Опозиційна платформа – за життя" Ларін Сергій Миколайович „Опозиційна платформа – за життя" Папієв Михайло Миколайович „Опозиційна платформа – за життя" Павленко Юрій Олексійович „Опозиційна платформа – за життя" Лукашев Олександр Анатолійович „Відновлення України" Грищенко Тетяна Миколаївна „Слуга народу" Пашковський Максим Ігорович „Слуга народу" Магомедов Муса Сергоєвич - (суб’єкт висування – політична партія „Опозиційний блок") Федієнко Олександр Павлович „Слуга народу" Брагар Євгеній Вадимович „Слуга народу" Копиленко Олександр Любимович „Слуга народу" Клочко Андрій Андрійович „Слуга народу" Арсенюк Олег Олексійович „Слуга народу" Кормишкіна Ірина Валеріївна „Слуга народу" Кривошеєв Ігор Сергійович „Слуга народу" Герасименко Ігор Леонідович „Слуга народу" Костюх Анатолій Вячеславович „Слуга народу" Богданець Андрій Володимирович „Слуга народу" Литвиненко Сергій Анатолійович „Слуга народу" Гривко Сергій Дмитрович „Слуга народу" Зуєв Максим Сергійович „Слуга народу" Колюх Валерій Вікторович „Слуга народу" Іванісов Роман Валерійович „Відновлення України" Копанчук Олена Євгенівна „Слуга народу" Вагнєр Вікторія Олександрівна „Слуга народу" Кузнєцов Олексій Олександрович „Слуга народу"

Какие пенсии получают обычные украинцы?

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн., то в Тернопольской области – всего 4399 грн.

Из общего количества пенсионеров (10,1 млн.) наибольшее количество получает до 3000 грн (2,72 млн. человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн. человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн. Если же учесть и тех, кто получает до 5 тыс. грн, то такую выплату получают 62,6% украинцев на пенсии.

То есть большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднюю арифметическую, а не среднюю медианную. Второй показатель указывал бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Для значительного повышения пенсий в Украине необходимо решить целый ряд проблем: демографическую (соотношение количества работающих и пенсионеров), экономическую (размер зарплаты и количество белых и высокооплачиваемых рабочих мест) и законодательную (действующий закон приводит к ухудшению пенсионных условий для давно вышедших на заслуженный отдых). Решением этих задач могут заниматься, в том числе, и народные депутаты Украины. Однако вместо того, чтобы создать условия для повышения всех пенсий, парламентарии решили вернуть себе особые права, обратившись в Конституционный суд.

OBOZ.UA обратится за комментарием относительно размера пенсий народных депутатов и предложения вернуть их перерасчет и в Министерство социальной политики, и в парламентарии, подписавшие представление в КСУ.