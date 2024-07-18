Нардепы требуют резко повысить свои пенсии: десятки депутатов через Конституционный суд пытаются вернуть себе особые права
В Украине 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на предмет конституционности отмену пересчета в зависимости от зарплаты пенсии парламентариев, которые получили выплаты до 2017-го. Это может привести к росту пенсии народного депутата из в среднем 17,8 тыс. до почти 29 тыс. грн. Если Конституционный суд согласится с требованиями нардепов, они через суд смогут обязать Пенсионный фонд доплатить сотни тысяч гривен.
Детальнее о том, как депутаты пытаются пересчитать свои пенсии, читайте в материале OBOZ.UA.
Что требуют народные депутаты
Ранее народные депутаты по достижении 62-летия имели право получать 60% зарплаты работающего нардепа. И только у депутата росла зарплата (а это фактически происходит ежегодно), также увеличивалась и пенсия того парламентария, который находится на заслуженном отдыхе.
Еще в 2015-м "особые" пенсионные права для народных депутатов отменили. Теперь вместо того чтобы их пенсии повышать в зависимости от зарплаты действующего нардепа, им проводят индексацию. Несмотря на это сейчас, согласно данным ПФУ, средняя пенсия нардепа составляет 17,9 тыс. грн, тогда как средняя пенсия обычного украинца - 5,7 тыс. грн.
Депутаты недовольны своими пенсиями и обратились в Конституционный суд. Защищать права народных депутатов согласились 56 действующих парламентариев (подробнее об этом читайте в тексте). Они требуют вернуть норму закона, согласно которой зарплаты парламентариям должны повышать до размера 60% зарплаты действующего нардепа.
Какие пенсии могут получить народные депутаты
Если КСУ согласится с требованиями народных депутатов , их пенсии могут поднять в среднем около 29 тыс. грн. То есть повышение составит более 10 тыс. грн. Более того, нардепы смогут через суд потребовать у Пенсионного фонда компенсировать им невыплаченные суммы за прошлые годы.
То есть речь идет о сотнях тысяч гривен, которые могут через суды получить в парламенте. Кроме того, если Конституционный суд согласится с таким требованием, народные избранники будут получать ежемесячно значительно большие пенсии.
Что интересно, в 2022 и 2023 годах от народных депутатов Украины не поступило ни одного конституционного представления. Последний раз депутаты обращались в КСУ еще в 2021-м: тогда они просили предоставить толкование Конституции по множественному гражданству.
В ходе полномасштабной войны первое обращение народных депутатов в Конституционный суд касается размера их пенсии. При этом оказалось, что это волнует депутатов большинства фракций и групп.
В перечне народных депутатов, подписавших обращение, есть парламентарии из "Оппозиционной платформы - За Жизнь", "Батькивщины", "Слуги народа", "Довиры", групп "Восстановление Украины" и "Партии за майбутнє". Отметим, что народные депутаты имеют право обращаться в Конституционный суд и требовать признать определенные решения правительства, законы неконституционными. Обычные украинцы свои права в Конституционном суде отстоять не могут.
Некоторые из нардепов, подписавших обращение. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Какие пенсии получают обычные украинцы?
Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн., то в Тернопольской области – всего 4399 грн.
Из общего количества пенсионеров (10,1 млн.) наибольшее количество получает до 3000 грн (2,72 млн. человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн. человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн. Если же учесть и тех, кто получает до 5 тыс. грн, то такую выплату получают 62,6% украинцев на пенсии.
То есть большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднюю арифметическую, а не среднюю медианную. Второй показатель указывал бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.
Для значительного повышения пенсий в Украине необходимо решить целый ряд проблем: демографическую (соотношение количества работающих и пенсионеров), экономическую (размер зарплаты и количество белых и высокооплачиваемых рабочих мест) и законодательную (действующий закон приводит к ухудшению пенсионных условий для давно вышедших на заслуженный отдых). Решением этих задач могут заниматься, в том числе, и народные депутаты Украины. Однако вместо того, чтобы создать условия для повышения всех пенсий, парламентарии решили вернуть себе особые права, обратившись в Конституционный суд.
OBOZ.UA обратится за комментарием относительно размера пенсий народных депутатов и предложения вернуть их перерасчет и в Министерство социальной политики, и в парламентарии, подписавшие представление в КСУ.