Нардепку из "Слуги народа" взяли на поруки Арахамия и Ким: попалась на незаконном обогащении на 20 млн грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил к народному депутату, подозреваемой в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки. Поручителями суд определил двух человек: главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и главу Николаевской ОВА Виталия Кима. Имя нардепа официально не называется, однако по имеющейся информации, речь идет об Ирине Кормышкиной из фракции "Слуга народа".

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О взятии ее на поруки сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя же сообщил журналист Олег Новиков.

"Высший антикоррупционный суд отказался применить к нардепке от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной (ранее Аллахвердиевой) меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей. Суд решил отпустить ее на личное поручение председателя фракции СН ("Слуги народа". – Ред.) Давида Арахамии и руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима", – говорится в сообщении.

В самой же САП отметили: на Кормішкину возложили обязанность сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы. А кроме того:

сдать на хранение в соответствующие органы свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.

"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда", – отметили в САП.

Что предшествовало

Ранее же правоохранители уличили Кормышкину в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения.

"Как установило следствие, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором она проживает", – отметили в САП.

В то же время, по данным НАБУ, официальный доход депутата за этот период и ее сбережения составляли не более 2,7 млн грн. Утверждается, что подозреваемая использовала эти средства для других целей.

Действия народного депутата квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины – незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В свою очередь, Новиков напомнил: в 2022 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генерального прокурора Андрея Костина открыть производство касательно Кормышкиной о возможном незаконном обогащении, поскольку он этого не сделал в течение 24 часов с момента получения заявления о преступлении. Позже Костин возбудил указанное дело.

Тогда сообщалось, что, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), депутат получила в феврале в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но, как сообщали расследователи, из открытых данных не следовало, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки.

А в 2020 году с Кормышкиной (тогда еще Аллахвердиевой) произошел еще один скандал. В одном из видео депутат Рады Александр Корниенко из "Слуги народа", говоря с Давидом Арахамией об Аллахвердиевой, сказал, что она "баба рабочая, как корабельная сосна". Ролик в сети раскритиковали, в частности, женщины-политики, которые обратились к руководству Верховной Рады с требованием "дать публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин". Позже Корниенко принес извинения Аллахвердиевой за неуместное заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, которая также является депутатом Ривненского горсовета ("Слуга народа") Алена Хотенко в 2018 году одолжила 2,8 млн грн у своего сына – которому в то время было 12 лет. А во время полномасштабной войны получила 2 квартиры в подарок от матери – гражданки России.

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