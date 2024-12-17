Нардеп Бойко – единственный политик в Украине, которого любит роспропаганда. Он купил огромное имение под Киевом, жалуется на "украинских радикалов" и включается в эфиры Соловьева

Народный депутат Юрий Бойко опубликовал в своем TikTok очередное пророссийское заявление, которое в этот раз привело к масштабному скандалу. Ролик после ряда публикаций в СМИ и приглашения на разговор в СБУ политик удалил. Едва ли не первой о заявлении Бойко об "украинских радикалах", которые сносят памятники, сообщила российская пропаганда.

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При этом само заявление, казалось бы, на российские СМИ и рассчитано. Бойко уже не в первый раз играет в пользу Кремля. Пока украинцы переживают одну из самых трудных фаз захватнической войны, обстрелы энергообъектов, уничтожение сел и городов, нардеп жалуется на украинских "радикалов", подтверждая нарративы российской пропаганды.

О том, чем во время полномасштабной войны занимался Юрий Бойко и почему ему снова удается выйти сухим из воды, читайте в материале OBOZ.UA.

Рубли, Кремль и Соловьев

Народный депутат Юрий Бойко вернулся к политической деятельности, пока его соратники или молча переехали в Москву, или делают вид, что не имели никакого отношения к россиянам, и тихо отсиживаются в Раде. Пока Россия наносит одни из самых массовых ракетных атак по Украине, уничтожает украинские города в родном для Бойко Донбассе, политик решил сделать заявление об... "украинских радикалах".

Хотя в эфирах российских пропагандистов Бойко с 2022-го не появлялся, создается впечатление, что новости об Украине политик узнает именно с российского ТВ. Бойко не волнуют ежедневные убийства, которые совершают россияне, уничтожение гражданских объектов, целых сел и городов. Памятники россиянам, которые демонтируют в Украине, – вот та проблема, которая не дает покоя вроде как украинскому политику.

"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", – заявил Бойко на своей странице в TikTok.

С Россией Бойко связывают не только личные знакомства с кремлевскими преступниками. Семья Бойко имеет сбережения в рублях и недвижимость в Москве. Пока сами россияне пытаются избавиться от постоянно девальвирующей валюты, на жену Бойко Веру оформлен рублевый счет в "НК Банк" на сумму 3 347 721 руб. (около 1 млн грн). Также супруга Бойко в этом же российском банке хранит золото стоимостью 4 297 620 руб. (1,2 млн грн).

Бойко 66 лет. За прошлый год он получил в Раде (зарплата и компенсация расходов на депутатскую деятельность) 1,2 млн грн (около 107 тыс. грн в месяц). Его супруга Вера – официальная миллионерша. На нее оформлен целый ряд земельных участков, компания "Столичная недвижимость". В первой опубликованной декларации за 2015 год женщина указала доход от работы в Москве. Уже тогда она тоже получала пенсию.

Если верить декларации, Бойко живет за счет жены, сам он занимается политикой и работает в госсекторе как минимум с 2001-го. С тех пор он занимал должности в правительстве, в "Нафтогазе", работал в Раде. Но на самом деле самые большие доходы семьи может обеспечивать именно нардеп. Журналисты Bihus.Info установили связь Бойко с офшором RC Natural Resources Fund, аудиторы называют его основателем кипрской фирмы San Posidanius Investments Limited. Кипрская San Posidanius, в свою очередь, владеет рядом энергоактивов в Украине:

75% акций "Волыньоблэнерго" (с 2020 года акции переписаны на инвестфонд старшего сына Юрия Бойко – Анатолия Бойко);

100% Харьковской ТЭЦ-5;

100% "КЗР Петролеум" (газовые месторождения в Украине);

50% "Азов Петролеум Ллс" (газовые месторождения в Украине, владеет через ITSH Holding GmbH, партнер – Вадим Новинский).

Бойко был фигурантом коррупционных скандалов, но каждый раз оставался безнаказанным. Самый яркий пример – "вышки" Бойко. В 2011 году, когда он был министром энергетики, государственная компания "Черноморнефтегаз" приобрела две самоподъемные буровые установки по 400 миллионов долларов за каждую. Тогда СМИ утверждали, что подставные фирмы, выигравшие тендер на поставку вышек, завысили их стоимость на 150 и 180 миллионов долларов.

Контракт на первую вышку был заключен с никому не известной, зарегистрированной в Великобритании компанией Highway Investment Processing LLP. В тендере, что интересно, тогда участвовала еще и новозеландская компания Falcona Systems Limited. Ее предложение не очень и отличалось от "соперницы". Однако из-за того, что договоры подписывал не лично Бойко, его причастность доказать не удалось.

"Правильное" голосование и имение под Киевом

Юрий Бойко – один из лидеров депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", которая сформирована на развалинах ОПЗЖ. Оппозиционер Бойко вместе со своей депутатской группой поддерживает все важные законопроекты власти. Возможно, в этом и секрет его политического долголетия. Например, за бюджет на 2025 год "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса, документ не поддержала и оппозиционная "Батькивщина", тогда как Бойко вместе с еще 16 членами депутатской группы голосовал "за". Также Бойко вместе с депутатской группой синхронно со "Слугой народа" поддержал повышение налогов (№11416-д).

За последние несколько лет законодательная инициатива Бойко ограничивается поддержкой совместных проектов заявлений. Последний его документ – подпись в коллективном обращении Рады по ситуации в Грузии.

В селе Гнедин у Бойко есть имение площадью 652,1 кв. м. На территории, судя по снимкам на картах Google, есть собственная солнечная станция. Стоимость на дату приобретения, согласно декларации, составляет 2,9 млн грн (дом купили в конце 2019-го). Хотя на самом деле дома даже меньшей площадью в Гнедине стоят сейчас более 208 млн грн.

Бойко далеко не в первый раз демонстрирует свою приверженность России. Юрий Бойко и Виктор Медведчук, тогда еще лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь", в марте 2019-го, накануне выборов, приехали в Москву на ковер к Дмитрию Медведеву (тогда работал премьером РФ). Бойко просил снизить тарифы на газ для украинцев. Российские пропагандисты показали встречу в вечерних выпусках новостей, а украинские "СМИ" Медведчука – демонстрировали унижение украинского политика перед российским премьером неделями.

"У нас действительно важная причина просить встречи с вами", – говорил Бойко Медведеву. Эта причина – просить "экономическую помощь". Конечно, никакого влияния на экономику эта встреча не имела (и не могла оказать). Украинским избирателям показали: если хотите дешевый российский газ, то голосуйте на выборах за Медведчука и Бойко. На встречу с ними притащили даже главу "Газпрома". Украинцев эта встреча только возмутила.

Через несколько лет после этого Медведчук, кум Путина, навсегда переехал в Москву. Российские власти обменяли его на плененных "азовцев". За одного Медведчука россияне согласились освободить 200 "азовцев", чем в очередной раз доказали, что Медведчук – ставленник России.

После начала полномасштабной войны Юрий Бойко пришел на эфир к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Там он рассказывал о необходимости вступить в переговоры с российскими властями. Конечно, без осуждений действий Путина. Тезисы Бойко сразу разобрали на цитаты государственные российские СМИ. Мол, "оппозиция Украины" за то, чтобы срочно начать переговоры. Через несколько дней Бойко, как заявил секретарь СНБО, уехал в Чехию.

Вскоре Бойко вернулся в Украину, он ходит в Раду, записывает "тиктоки" и повторяет российские нарративы. Война еще не закончилась, а те, кто недавно гордился своими связями с кремлевскими преступниками, уже обращаются к украинцам с очередными заявлениями, которые, кажется, диктуются из России.