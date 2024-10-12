Налоговая получила первые банковские данные украинцев из-за границы: кому отрпавили письма-предупреждения

Министерство финансов сообщило об успешном первом международном автоматическом обмене информацией о финансовых счетах украинцев в разных странах. В результате некоторые РЭРы (политически значимые лица) получили сигналы, не хотят ли они откорректировать свои декларации, которые ранее подавали в НАПК.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Минфина. Уже совершен обмен – о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 года, и счетах физических лиц с высокой стоимостью (счета физических лиц с остатком или стоимостью свыше $1 млн по состоянию на 30 июня 2023 года). Следующий обмен, запланированный на 2025 год, охватит более широкий круг подотчетных счетов. ГНС отчиталась о получении информации от более 50 иностранных юрисдикций и отправке информации более 30 юрисдикциям.

"Еще рано говорить о результатах автообмена в цифрах, но некоторый резонанс уже ощутим. Есть информация, что некоторые РЭРы (политически значимые лица) получили сигналы, не хотят ли они откорректировать свои декларации, которые ранее подавали в НАПК. Нетрудно догадаться, что далеко не все декларанты вносили информацию о причитающихся им зарубежных счетах в декларации", – говорится в публикации.

В Украине недавно были представлены первые отчеты о КИК (контролируемые иностранные компании), и их также будет несложно сопоставить с результатами автообмена финансовой информацией. Она же четко отразит движение средств между задекларированными КИКами и незадекларированными собственными счетами в иностранных банках.

Многие налоговые резиденты Украины за время военных действий открыли зарубежные счета. Соответственно, банки, с целью выполнения положений CRS, получили информацию о налоговом резидентстве новых клиентов. И, если банк располагает информацией об украинском налоговом резидентстве лица, но, в то же время, и другие данные, указывающие на его потенциальное налоговое резидентство в других странах, не исключено, что информация по счету такого лица может быть отправлена как в Украину, так и в других стран.

В таких случаях банки будут обращать внимание на такую информацию, как: пребывание в стране более 183 дней, адрес постоянного проживания, телефонный номер клиента, источники постоянных поступлений на счет или указания по переводу средств в определенную страну.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!