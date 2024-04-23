Налоговая может списывать деньги со счетов украинцев: что нужно знать

С банковских счетов украинцев могут списать денежные средства при наличии налоговых задолженностей. Денежные средства могут быть списаны по решению суда или даже без его вмешательства, если гражданин не платит налоги в течение 90 дней.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС), отвечая на вопрос, могут ли банки списать средства со счетов налогоплательщиков, если у них есть налоговый долг, на основании платежной инструкции на принудительное списание средств.

Согласно объяснению, в первую очередь списание средств возможно только по решению суда. Эта процедура включает не только банковские счета, но и электронные кошельки и даже учетные записи в системе электронного администрирования НДС. После судебного решения дело передается государственной исполнительной службе для исполнения.

Но есть и исключения. Без вмешательства суда возможно списание денежных средств, если гражданин в течение 90 дней не выполняет свои налоговые обязательства. В этом случае ГНС имеет право начать соответствующую процедуру. Однако существуют обстоятельства, когда такие меры не могут быть применены, например когда задолженность перед государством не превышает налогового долга.

Налоговая служба отметила, что эта схема списания средств не просто предупреждением, а реальным требованием к немедленному решению проблемы. Поэтому при принятии решения о взыскании нужно действовать быстро и оперативно. Во избежание подобных проблем в ГНС рекомендуют регулярно проверять свои налоговые обязательства и соблюдать сроки их выполнения.

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