Некоторые украинцы освобождены от уплаты налога: разъяснение ГНС

Ветераны войны согласно Налоговому кодексу Украины не обязаны платить туристический сбор. Они также имеют право на другие льготы по налогообложению и уплате платежей, которые предоставляются в соответствии с законодательством Украины.

Управление Государственной налоговой службы выступило с разъяснением относительно уплаты туристического сбора ветеранами войны. Отмечается, что согласно пп. "г" пп. 268.2.2 Налогового кодекса Украины (НКУ), ветераны войны не входят в категорию плательщиков этого сбора.

Более того, управление напомнило, что правовой статус ветеранов войны четко определен Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно этому закону, ветераны войны включают участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также лиц, участвовавших в войне.

Указанный закон также предоставляет льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет для ветеранов войны в соответствии с НКУ. Таким образом, ветераны имеют право на освобождение от уплаты туристического сбора, а также другие льготы, предусмотренные законодательством.

Удостоверения и знаки ветеранов войны являются важными документами, подтверждающими их статус. Выдача таких документов и знаков регулируется Постановлениями Кабинета Министров Украины и международными договорами, в которых участвует Украина.

Такие документы необходимы для получения различных льгот и компенсаций, предоставляемых ветеранам. В случае любых вопросов о статусе ветерана войны или получении соответствующих льгот и документов, ветераны могут обращаться в отдел социальной защиты населения или правозащитных организаций.

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