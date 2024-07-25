Налоги в Украине резко повысят: сколько придется платить с квартиры

В Украине планируют повышать налоги из-за нехватки средств на оборону. Ежемесячно приходится тратить 180 млрд грн., а в бюджете было предусмотрено всего 140 млрд грн. Повысят также и военный сбор, который нужно платить при продаже квартиры – аж до 5%. А с продажи ювелирных украшений придется отдавать аж 30% сбора.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Теперь пришлось увеличивать бюджет на оборону на 500 млрд грн. Это огромная сумма, которую невозможно получить, сократив расходы. Единственный вариант – увеличить доходы бюджета, пересмотрев налоговые ставки.

"Законопроекты разрабатывались и вносятся правительством для закрытия разрыва в военных расходах, возникшего из-за задержек с милитарными поставками от партнеров в начале года и меньшими плановыми расходами, учтенными при принятии бюджета на этот год. Расходы на сектор безопасности и обороны составляют не менее 180 млрд грн в месяц (в то время как в бюджете учтено 140 млрд грн/мес.) Уже понятно, что эти расходы точно не будут уменьшаться во второй половине года при нынешней интенсивности боевых действий и растяжении линии фронта", – пояснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Таким образом, речь идет о повышении военного сбора, а также о расширении его применения. Фактически военный сбор в 1,5% – часть налога на доходы физлиц. Если сейчас украинцы платят с доходов налог в 19,5% (из них 1,5% – военный сбор), то после повышения налогов придется платить уже 23% (из них 5% – военный сбор). При этом военный сбор в некоторых случаях будет иметь разные ставки:

1% – для юридических лиц, платящих налог на прибыль, и тех, кто находится на едином налоге третьей и четвертой группы (сейчас не платят военный сбор);

– для юридических лиц, платящих налог на прибыль, и тех, кто находится на едином налоге третьей и четвертой группы (сейчас не платят военный сбор); 5% – ФЛП первой-второй группы. Будут платить с двух минималок (сейчас это 16 тыс. грн) – 800 грн в месяц;

– ФЛП первой-второй группы. Будут платить с двух минималок (сейчас это 16 тыс. грн) – 800 грн в месяц; 5% – с покупки банковских металлов;

– с покупки банковских металлов; 30% – с продажи ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенных из давальческого сырья);

15% – с покупки нового авто;

– с покупки нового авто; 5% – с продажи недвижимости (даже если это первая продажа за период).

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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