Содрал с военного взятку за назначение выплаты: в Украине будут судить депутата облсовета

В Украине будут судить депутата областного совета, который требовал и получил от военного взятку за оформление выплаты на лечение. Сумма составила 30 тыс. грн. Дельцу грозит до 4 лет тюрьмы, обвинительный акт уже направлен в суд.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает есть максимальное наказание в виде:

лишения свободы на срок от двух до четырех лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как установило следствие, в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карту он должен был отдать чиновнику половину суммы, т.е. около 30 тыс. грн.

В результате 20 марта 2024 года депутата задержали "на горячем" – в момент получения взятки. На следующий день ему сообщили о подозрении, а в мае 2024 года расследование было завершено.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее cудья, прятавшая взятку в Кодексе правонарушений, окончательно проиграла суд. Елене Живцовой оставили в силе приговор о 5,5 лет лишения свободы.

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