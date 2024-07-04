Судья, прятавшая взятку в Кодексе правонарушений, окончательно проиграла суд: какое наказание получила

Бывшая глава Каланчакского районного суда Херсонской области Елена Живцова окончательно проиграла апелляцию на свой приговор. Слуга Фемиды шесть лет добивается признания своей невиновности по делу о взятке в 5 тыс. гривен, полученной в Кодексе про административные правонарушения.

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Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 4 июля Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений приговор предыдущей инстанции и оставил в силе приговор для Живцовой в виде 5,5 лет лишения свободы. Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Дело каланчакской судьи Елены Живцовой

Рассматривая административное дело о привлечении к ответственности Анатолия Лозинского за перевозку пассажиров без получения лицензии в 2018 году, глава Каланчакского районного суда Херсонской области Елена Живцова предложила ему закрыть дело в обмен на 5000 грн. В случае несогласия судья угрожала принять решение о привлечении к административной ответственности и наложить 17000 грн штрафа.

Лозинский сообщил об этом НАБУ, где ему дали меченые 5000 грн и проследили, как он их дал 4 апреля – в день слушания дела. Примечательно, что деньги подсудимый возложил между страницами Кодекса об административных правонарушениях, который ему протянула Живцова. После этого она приняла постановление о закрытии производства.

Высший совет правосудия уволил судью с должности только 26 ноября 2020 года. В декабре-2021 Высший антикоррупционный суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 368 УК Украины и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. С тех пор она пыталась несколько раз оспорить это постановление, но безуспешно.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области будут судить судью одного из райсудов, разоблаченного на взяточничестве. Если его признают виновным, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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