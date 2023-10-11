На страже вашего бизнеса: основные банковские продукты для ФЛП

Сегодня не найдется ни одного предпринимателя, чья деятельность не пострадала бы от войны.

Экономическая нестабильность, спад спроса, проблемы с логистикой и отсутствие регулярного электроснабжения, как это было осенью и зимой прошлого года, сделали ведение бизнеса в Украине настоящим квестом.

Но несмотря на все, предприниматели постепенно адаптируются к новым реалиям, оставаясь опорной силой экономики страны.

С изменением конъюнктуры рынка, подходов к ведению бизнеса, очевидно, что меняются и потребности самих предпринимателей. В частности, они становятся более требовательными к банкам, на поддержку и понимание которых рассчитывают с начала войны.

Помимо запроса на устойчивость и надежность финансовых учреждений, список требований предпринимателей полнится наличием актуальных онлайн-продуктов и услуг, а также быстрым доступом к финансированию.

Большие кредиты просто и онлайн

Ограниченный доступ к кредитам в военный период особенно остро почувствовали ФЛП, находившиеся в поиске альтернативных источников финансирования для балансировки в непредвиденных условиях.

Прогрессивным и своевременным оказался банк ПУМБ, которому удалось в одном продукте удовлетворить сразу два запроса предпринимателей: на диджиатльность и дополнительное финансирование.

Решением стал онлайн-кредит "всеБІЗНЕС", оформив который предприниматель сегодня может получить до 750 тысяч гривен. Кредит полностью дистанционный: от подачи заявки на согласование кредита до его получения, так что оформить его можно из любой точки страны и даже мира. И, что важно, доступен и недавно зарегестрированным ФЛП.

"всеБІЗНЕС"создан, чтобы помочь в решении любых текущих вопросов предпринимателя: от срочной покупки оборудования до выплаты заработной платы сотрудникам.

Сам процесс подачи заявки очень прост: для этого достаточно заполнить короткую анкету. После согласования кредита и подписания онлайн-договора деньги поступят на счет в течение нескольких минут и будут сразу доступны к использованию.

Онлайн-платежи "из рук в руки"

Быстрого реагирования от банков потребовал и другой не менее важный запрос предпринимателей – альтернативный метод приема безналичных платежей.

Ответом времени и помощью небольшим ФЛП стал сервис расчетов через сканирование QR-кода на телефоне.

В ПУМБ этот сервис получил название SMART ОПЛАТА. Банк внедрил его сразу с началом войны, предвидев проблемы, с которыми могли столкнуться малые бизнесы, чья деятельность связана с розничной и оптовой торговлей и предоставлением сервисных услуг. Из-за невозможности рассчитать своих клиентов безналично, предприниматели были вынуждены терять прибыль. SMART ОПЛАТУ банк предложил подключить в течение нескольких минут. Таким образом, они получили своевременное решение принимать оплату за товар или услугу в несколько кликов, просто сгенерировав QR-код на своем смартфоне.

Еще более очевидными преимущества сервиса стаи во время осенне-зимних отключений электроэнергии: для выставления счета клиентам требовался всего лишь телефон или заранее размещенные печатные QR-коды.

Из приятных новостей – подключить сервис можно также удаленно. Для этого лишь нужно быть клиентом банка или можно быстро открыть счет онлайн для ФЛП в ПУМБ и заполнить короткую форму.

Умный сервис сегодня заслуживает внимания как никогда. Не утратит своей актуальности и после победы, так как, по всем оценкам экспертов, курс на безналичное обслуживание будет все более усиливаться.

Задача номер один для каждого собственника бизнеса – сохранить и восстановить свое дело. Поэтому банки, которые учитывают их потребности и предлагают соответствующие услуги, становятся незаменимыми партнерами для них в эти турбулентные времена.