На любые цели. Как мгновенно получить деньги на карту в рассрочку. Личный опыт украинцев

Рассказываем, как в несколько кликов оформить рассрочку в мобильном приложении NovaPay, и в каких ситуациях это может пригодиться.

Думаете о том, чтобы оплатить онлайн-курсы, небольшой косметический ремонт или пройти медицинское обследование? Совершили дорогую покупку, и теперь не хватает денег? В мобильном приложении NovaPay появился новый продукт – рассрочка, позволяющая мгновенно получить кредитные средства в несколько кликов.

Рассказываем истории украинцев, которые уже протестировали эту услугу.

Перевести платеж в рассрочку. Как быстро получить деньги на любые нужды

NovaPay*, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта), ввел услугу рассрочки. Оформить ее можно прямо в мобильном приложении и использовать для множества жизненных ситуаций: от приобретения билетов на поезд до покупки бытовой техники, одежды или оплаты детского лагеря. С кредитом от NovaPay вы в несколько касаний получаете деньги на карту, а также прозрачные условия погашения.

Марина Шаповал из Житомира недавно купила в магазине бытовой техники смартфон. Выбрала новейшую модель, которая помогла бы ей в работе. Смартфон идеально подходил по всем характеристикам.

"Я действительно достаточно долго собирала на этот телефон, откладывала ежемесячно. Планировала покупку, поскольку это важный вклад в мой профессиональный рост: я зарабатываю созданием красивых видео для ресторанов, а для этого нужна современная техника", – говорит Марина. Она оплатила новый гаджет картой NovaPay, которую использовала для накопления средств и выгодных расчетов за доставку Нова пошта.

На следующий день после покупки, когда Марина возвращалась с работы, ей позвонила младшая сестра. Оказалось, что она проходила плановое медицинское обследование, во время которого у врачей возникли дополнительные вопросы. Понадобилась диагностика, в том числе достаточно дорогое МРТ. "Я не знала, что делать, ведь основные свои средства только что потратила", – вспоминает Марина. Она очень хотела помочь сестре и переживала, ведь все сбережения потратила на смартфон.

Тогда девушка вспомнила, что недавно получала от NovaPay сообщение о возможности оформления рассрочки в приложении. То есть, существует возможность перевести уже осуществленный платеж за гаджет в кредит в приложении NovaPay. Рассрочка на платеж по уже проведенным операциям позволяет перевести произведенный платеж в кредит. Итак, часть платежа за гаджет Марина быстро перевела в займ. Она смогла перечислить необходимую сумму для оплаты медицинских услуг сестре.

"Я была поражена, как быстро и легко удалось перевести платеж в ссуду. Это стало настоящим спасением. Сестра чувствует себя хорошо и благодарна мне за оперативную помощь. А я за три месяца на прозрачных и понятных условиях закрою долг. К тому же, в приложении есть автосписание с карты, нужно только проследить, чтобы была необходима сумма", – делится Марина.

Этот случай в очередной раз напомнил девушке, что в жизни часто случаются непредсказуемые обстоятельства, во время которых важно иметь финансовые инструменты, которые помогут оперативно и без труда решить проблему.

Деньги на карту мгновенно. Как получить рассрочку: опыт киевлянина

Киевлянин Александр Мельник – активный пользователь услуг Новая почта и NovaPay, регулярно отправлял и получал посылки со скидкой 20%, используя мобильное приложение. "Приложение NovaPay очень удобно в использовании, а бонусы действительно помогают экономить на каждой отправке и получении посылок", – рассказывает мужчина.

Недавно он получил уведомление от NovaPay о том, что в мобильном приложении появилась новая функция – рассрочка платежей. Это заинтересовало мужчину, потому что он искал способы оптимизации расходов. К тому же приближался день рождения сына, на который Александр давно хотел подарить ему велосипед.

Удобно было и потому, что оформить рассрочку можно без конкретной оплаты или цели, просто получив деньги на карту NovaPay, и дальше решать, что делать с ними. "Это было именно то, что нужно. Таким образом можно планировать расходы без ожидания зарплаты. Потому что деньги я получаю на карточку сразу", – отметил он.

Александр проверил доступную сумму кредита – у него это было 20 тысяч гривен – и решил использовать половину из доступных средств. Нажал кнопку "оформить рассрочку", ввел нужную сумму и срок погашения. Подписал договор с помощью кода из sms. Деньги получил на карточку мгновенно.

"Был приятно удивлен, насколько все просто и быстро. На всю процедуру ушло без преувеличения меньше минуты. Выбрал необходимый товар, оценил недостающую сумму, оформил рассрочку на три месяца со ставкой – 0,00001% годовых и комиссией – 3,5 % в месяц, получил деньги на карточку – и все, готов к покупке. Никаких сложностей", – делится Александр.

Мужчина устроил сыну сюрприз. Утром, в день его рождения, мама позвала мальчика к окну: во дворе стоял улыбающийся отец и держал в руках велосипед, о котором тот так давно мечтал.

Как оформить рассрочку в приложении NovaPay Простые шаги

Скачать приложение NovaPay. В разделе "Кредиты" проверить, какая сумма рассрочки доступна вам.

Если выбираете рассрочку до покупки – нажать "Оформить рассрочку", указать желаемую сумму от 1000 грн в пределах доступного лимита и срок погашения.

Если нужна рассрочка уже после покупки – выбираете в истории платежей расход, который хотите перевести в рассрочку, и нажимаете "Перевести в рассрочку".

Подписать договор с помощью кода SMS. Деньги мгновенно поступят на вашу фиолетовую карту.

Оформить в рассрочку можно сделки от 1000 гривен до суммы, определенной в вашем персональном кредитном лимите. Интересно, что в приложении есть возможность оформить вторую рассрочку даже если первую вы еще не погасили. Кроме того, всегда можно погасить рассрочку досрочно без дополнительных процентов и комиссий. Надо только оплатить комиссию за текущий месяц. За "раннее" погашение нет никаких штрафов.

Обратите внимание. В рассрочку нельзя оформить платежи за азартные игры, переводы с карты на карту в приложении NovaPay, денежные переводы в отделение Новой почты, плату за услуги Новой почты и за международную доставку Новая почта Глобал, а также оплату облигаций.

Условия получения рассрочки

Воспользоваться рассрочкой могут граждане Украины от 18 до 69 лет, у которых установлено мобильное приложение и есть карта NovaPay. Именно в приложении можно быстро рассчитать свой кредитный лимит и без первого взноса оформить рассрочку в размере от 1000 до 100 000 грн сроком 3-12 месяцев.

Ставка – 0,00001% годовых;

Комиссия – 3,5% в месяц;

Первый платеж следует внести до 25 числа следующего месяца;

Оплата следующих платежей – ежемесячно до 25 числа (списание в счет погашения будет автоматическим, клиенту следует убедиться, что на карте достаточно средств).

*реальная годовая процентная ставка – 97,34%.

Деньги наличными за несколько минут

В Одессе живет молодая семья – Алексей и Юлия. Они давно мечтали о косметическом ремонте на кухне, но всегда откладывали это на потом. Однако недавно получили неожиданный стимул – после очередных вражеских обстрелов в квартире вылетели окна, на кухне попадали шкафы, были повреждены стены и пол. К счастью, все оказалось не так страшно, как могло бы быть, однако теперь уже точно не время откладывать.

"Мы искали надежных мастеров для ремонта, обратились в одну из местных строительных бригад. Начали довольно быстро, мы дали аванс и закупили все необходимые материалы", – рассказывает Алексей. Строители уже покрасили стены и готовили пол для нового покрытия. Но оказалось, что нужно также полностью заменить окна, а не просто стекла в них. На новые стеклопакеты, карниз и шторы семье не хватало 10 тысяч гривен.

"После короткого совещания мы решили взять кредит, – говорит Юлия. – Я пользуюсь NovaPay, поэтому знала, что в приложении можно оформить рассрочку. Решили попробовать, потому что деньги были нужны здесь и сейчас. В приложении я быстро узнала свой кредитный лимит, в несколько кликов оформила рассрочку и получила необходимые средства на карту".

Учитывая, что со строителями нужно было рассчитываться наличными, а до ближайшего банкомата ехать несколько остановок, Юля пошла в отделение Новой почты в соседнем доме. Там с помощью штрихкода в приложении сняла деньги с карты без каких-либо комиссий.

"За все заплатили, теперь ждем, когда строители закончат работу. Надеюсь, что все завершат вовремя, и уже через несколько дней сможем отпраздновать окончание восстановления квартиры с любимым семейным персиковым пирогом", – говорит Юля.

Рассрочку семья планирует закрыть через несколько месяцев, как только появятся свободные средства. Тем более что комиссию за предоставление кредита нужно платить только за фактический срок пользования кредитом. А досрочное погашение – без комиссии и доплат.

Кроме возможности рассрочки, в NovaPay доступны и другие кредитные продукты: посылка в кредит и кредитование для физических лиц-предпринимателей, являющихся клиентами NovaPay и Новая почта. Подробнее о новой функции рассрочки можно узнать на сайте NovaPay.

*Услугу предоставляет ООО "НоваПей Кредит", лицензия на деятельность финансовой компании переоформлена НБУ 12.03.2024