На границе Украины и Польши выстроились очереди: где больше всего машин
В полдень 3 января на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление внушительное – до 80 легковых авто (в частности, на границе с Польшей). В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 12:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:
- "Устилуг" (граница с Польшей) – 50 легковых авто;
- "Краковец" (граница с Польшей) – 80 легковых авто, 6 автобусов;
- "Шегини" (граница с Польшей) – 20 легковых авто;
- "Малый Березный" (граница со Словакией) – 10 легковых авто;
- "Ужгород" (граница со Словакией) – 13 легковых авто;
- "Тиса" (граница с Венгрией) – 17 легковых авто, 2 автобуса;
- "Косино" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто;
- "Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Нижанковичи";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом
Ранее же представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.
Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету-Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.
Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн леев (свыше 383 млн грн).
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Гостаможенной службе (ГТС) ранее сообщили, что для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности, удостоверение личности/паспорт.
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