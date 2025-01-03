На границе Украины и Польши выстроились очереди: где больше всего машин

В полдень 3 января на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление внушительное – до 80 легковых авто (в частности, на границе с Польшей). В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 12:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 50 легковых авто;

"Краковец" (граница с Польшей) – 80 легковых авто, 6 автобусов;

"Шегини" (граница с Польшей) – 20 легковых авто;

"Малый Березный" (граница со Словакией) – 10 легковых авто;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 13 легковых авто;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 17 легковых авто, 2 автобуса;

"Косино" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом

Ранее же представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету-Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.

Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн леев (свыше 383 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Гостаможенной службе (ГТС) ранее сообщили, что для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности, удостоверение личности/паспорт.

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