Муж кандидата на должность заместителя министра культуры вел бизнес в Москве, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса: сколько заработал

Бывшая заместитель экс-министра культуры Александра Ткаченко Галина Григоренко, которая, как считается, была его ближайшим доверенным лицом, по инсайдерской информации, готовится вернуться в обновленное министерство. Причем на более высокую позицию – первого замминистра. В то же время, согласно официальным данным, ее муж продолжал вести бизнес и получать доходы в России даже через 5 лет после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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В частности, в 2019 году, согласно декларации Григоренко, он получил 18 млн 688 тыс. 800 грн. зарплаты, бонусов и компенсаций в филиале компании с ограниченной ответственностью "Бейн энд Компани Раша" в Москве.

А в 2020 году, согласно декларации, эта сумма составила 17 млн 779 тыс. 68 грн.

"Бэйн Энд Компани" – одна из ведущих мировых компаний в сфере стратегического консалтинга. По данным росСМИ:

Российский филиал компании был зарегистрирован весной 2017 года – т.е., уже после оккупации РФ Донбасса и аннексии Крыма.

Тем не менее, после начала полномасштабной войны России против Украины компания приостановила работу с российскими клиентами.

Напомним: Григоренко написала заявление об увольнении из министерства 28 июля 2023 года. "Завершаю свои обязательства и, по возможности, начатые проекты в течение следующих дней до официального увольнения. До встречи!", – написала она тогда в Facebook.

В то же время, по имеющимся данным, ныне она готовится вернуться в обновленное министерство – но уже на должность первого заместителя министра. Т.е., на более высокую должность, чем была ранее.

Ожидается, что Григоренко отдадут весь блок культуры. Т.е., фактически всю идеологическую составляющую министерства.

"Вероятно, сам министр Точицкий сосредоточится на вопросах именно стратегических коммуникациях и культурной дипломатии, а реальное руководство культурной отраслью будет осуществлять именно профильный заместитель Галина Григоренко", – сообщают инсайдеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Глава НБУ Андрей Пышный строит особняк почти на 900 квадратов рядом с главой "Укрборга". Владелец компании имеет связи с дочерью Пышного.

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