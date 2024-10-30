Глава НБУ строит особняк почти на 900 квадратов рядом с главой "Укрборга": владелец компании имеет связи с дочерью Пышного

Глава НБУ Андрей Пышный знаком с "Укрборгом" еще со времен своей работы в Ощадбанке. Тогда госбанк активно сотрудничал с этими коллекторами. Вероятно, сотрудничество между госбанком и коллекторской компанией было успешным, ведь семья Пышного стала бизнес-партнером совладельца "Укрборга" Сергея Слюсаренко.

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Дочь Пышного Светлана в свои 19 лет получила два участка земли по соседству со Слюсаренко. Один она купила, а другой ей подарили. Также она заменила свою маму в перечне основателей "Джой Форест" (предприятие с основным видом деятельности – "другая деятельность в сфере спорта"), владельцем которого является Слюсаренко.

Теперь Пышный не просто влияет на сотрудничество "Ощада" с "Укрборгом", Нацбанк регулирует работу коллекторских компаний, штрафует за нарушения и даже может забрать лицензию. Казалось бы, между главой НБУ и Слюсаренко возник очевидный конфликт интересов. Однако в НБУ так не считают. О том, что удалось выяснить о связях Пышного с "Укрборгом" и где главный банкир строит свое имение, читайте в материале OBOZ.UA.

Семья Пышного строит огромное имение. Землю оформили на тогда еще 19-летнюю дочь

Какой землей владеет семья Пышного

Два земельных участка Светланы Пышной находятся практически на пляже возле коттеджного городка Riviera Village. Участок рядом (на карте ниже участка Пышного – последний в ряду) принадлежит компании известного предпринимателя Сергея Слюсаренко "Лебедевские пруды". Он также сейчас фактически бизнес-партнер Пышной.

Узнав кадастровый номер, OBOZ.UA удалось также найти информацию о ней на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Здесь строят имение (один этаж подземный) площадью 891,7 кв. м.

И хотя участок оформлен на дочь главы НБУ, он задекларировал это строительство. Владелицей снова указал свою дочь, однако чиновник вместе с женой имеет право пользоваться этой недвижимостью. Согласно данным декларации, право на это незавершенное строительство появилось еще в 2020 году. Имение до сих пор не ввели в эксплуатацию. На территории Riviera Village такие обширные поместья, как у Пышной, не продают. При этом за здание площадью 500 квадратов предлагают заплатить до $1,7 млн.

Сергей Слюсаренко не просто владелец соседнего участка. Он также является совладельцем КГ Riviera Village, рядом с территорией которого строится имение семьи главы Нацбанка. А также он бизнес-партнер Светланы Пышной. Вместе с дочерью главного банкира Слюсаренко владеет компанией "Джой Форест". Раньше среди основателей была жена Пышного Людмила. Однако женщина из перечня основателей этой компании вышла, а ее место заняла дочь Светлана.

Всего у "Джой Форест" 19 основателей, главный – Слюсаренко. Наряду с дочерью Пышного также в списке есть и бывший нардеп-регионал Юрий Воропаев.

Дочь Пышного купила участок в элитном пригороде в 19 лет. Еще один ей подарили

Светлана Пышная один участок возле Слюсаренко получила в подарок, а второй – приобрела. На момент заключения сделок девушке было всего 19 лет (в 2017 году). Чем займется старшая дочь, неизвестно. Первая декларация Пышного появилась в публичном доступе в реестре НАПК еще за 2021 год. Однако он ни разу не указал в ней детей.

OBOZ.UA направил запрос Пышному с просьбой ответить, давал ли он средства на приобретение земли, известно ли ему, кто подарил его на тот момент 19-летней дочери землю, но отвечать на эти вопросы главный банкир отказался.

Кстати, благодаря отсутствию дочери в декларации также невозможно проследить связь Пышного со Слюсаренко через "Джой Форест". Кроме Светланы есть еще одна дочь 2003 года рождения. Она еще несколько лет назад активно занималась певческой карьерой, участвовала в талант-шоу, конкурсах, снималась в клипах.

В Нацбанке не видят конфликт интересов

Следует упомянуть, что в прошлом году Пышный декларировал среднюю зарплату в размере 628,9 тыс. грн в месяц. Жена получала доход в 128 тыс. грн в месяц. Кроме того, она заработала за прошлый год 7,3 млн грн за счет продажи государственных ценных бумаг (ОВГЗ). То есть легальных доходов Пышных вполне хватает на то, чтобы строить имение в элитном пригороде. При этом землю покупали еще до того, как Пышного назначили главой Национального банка. OBOZ.UA обратился с запросом к главе НБУ Андрею Пышному и попросил объяснить, почему участок оформили на тогда еще 19-летнюю дочь и не видит ли он конфликт интересов со Слюсаренко сейчас.

Нацбанк прислал ответ в последний день, когда по закону они должны отреагировать на запрос. Причем ответ отправили поздно вечером. Формулируя объяснения в течение недели, представители Нацбанка сообщили, что не должны отвечать на вопросы касательно дочери и покупки земли. Однако и.о. директора юридического департамента Владислав Бедненко объяснил: конфликт интересов может быть, если член правления НБУ или его родственник является собственником компании, деятельность которой регулирует Нацбанк. "ЧП "Джой Форест" не является юридическим лицом, регулирование и надзор за которым осуществляет Национальный банк. Учитывая изложенное и исходя из содержания запроса, не усматриваем конфликта интересов", – написал он в ответе на запрос.

В прошлом году вокруг Riviera Village был целый ряд скандалов. ГБР считает, что землю возле Киевского водохранилища получили незаконно, Сергей Слюсаренко был арестован. В феврале он был выпущен под ночной домашний арест. Пышная покупала землю в 2017-м, так что можно предположить, что как она, так и отец-банкир могли не знать о проблемах с оформлением участков. Однако связь с Сергеем Слюсаренко может создавать конфликт интересов.

Слюсаренко, Пышный и "Укрборг"

Слюсаренко – совладелец (владеет 49% в уставном капитале) ЗАО "Украинская долговая компания" ("Укрборг"). Это крупная коллекторская компания. Они также занимаются факторингом: банки, другие финансовые компании продают им долги своих клиентов, а "Укрборг" занимается тем, что собирает эти долги.

Длительный период "Укрборг" сотрудничает с Ощадбанком. В скором времени OBOZ.UA расскажет об этом сотрудничестве подробнее. Например, Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ в прошлом году оштрафовал "Укрборг" за неэтичное поведение на 51 тыс. грн.

В сети можно найти десятки жалоб на работу "Укрборга", при этом Нацбанк нашел нарушение всего на 51 тыс. грн. В то время как только 28 октября Нацбанк за нарушение фактически запретил деятельность четырех коллекторских компаний. Именно от НБУ зависит, кто будет работать на рынке и как будут наказывать за нарушения.

Даже если Нацбанк не создает преференций для "Укрборга", тот факт, что Пышный строит имение по соседству с собственником "Укрборга", а его дочь – партнер Слюсаренко в "Джой Форест", уже имеет признаки конфликта интересов.

В таком случае Пышный должен минимизировать свое влияние на принятие любых решений по "Укрборгу". Знает ли правление НБУ и Совет Нацбанка о вышеуказанных фактах – загадка. На вопросы OBOZ.UA на момент публикации материала в ведомстве не ответили.

Еще один интересный момент: раньше среди основателей "Джой Форест" вместо дочери Светланы была жена Пышного Людмила. Тот факт, что ее место заняла дочь, позволяет не вносить в декларацию информацию об участии в уставном капитале компании, бенефициаром которой является совладелец "Укрборга".

OBOZ.UA публично обращается к НБУ с просьбой предоставить комментарий главы относительно сделок по покупке недвижимости его 19-летней дочерью. В следующих публикациях мы также расскажем о том, что еще может связывать главу Нацбанка с "Укрборгом" и как компания сотрудничала с Ощадбанком.