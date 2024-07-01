Мошенничество с пенсиями в Украине: за что заставляют вернуть в бюджет и когда деньги получают вместо умерших

Украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать Пенсионному фонду о любых важных изменениях: трудоустройстве, переезде, выезде за границу на длительный период и т.п. Однако это правилр соблюдают далеко не все пенсионеры.

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Только за май суды приняли более 50 решений по возврату выплат в ПФУ. Большинство касается именно пенсионеров. По всей стране сотни и даже тысячи украинцев незаконно получат пенсии. Выявить нарушения удается далеко не всегда.

Ситуация стала настолько масштабной, что в ПФУ в Киевской области публично заявили о мошенничестве и предупредили: незаконно получающие средства нарушают закон. Конечно, в масштабах бюджета ПФУ идет речь о нарушениях относительно незначительных объемов.

О том, как и когда украинские незаконно получают пенсии, какие решения принимают суды и как проводят проверку, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинка 10 месяцев получала пенсию умершего, а затем захотела еще и пособие на похороны

В Белгород-Днестровском Одесской области в июне горрайонный суд обязал жительницу по имени Валентина вернуть в бюджет ПФУ 47,2 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, третьего октября 2023 года женщина обратилась с просьбой предоставить ей помощь на похороны пенсионера. Она была его опекуном.

Когда начали проверять документы, оказалось, что женщина хочет получить в конце октября деньги на захоронение умершего еще в конце 2022-го. Более того, все это время женщина незаконно получала деньги вместо умершего.

Согласно отчетам "Укрпочты" пенсия за период с 01.01.2023 года по 31.10.2023 года выплачена на общую сумму 47 234 грн... Таким образом, после смерти возникла переплата пенсии в сумме 47234,30 грн за период с 01.01 по 31.10.2023 года и почтовых расходов в сумме 614,02 грн", – говорится в материалах судебного дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA.

ПФУ направил письменное требование вернуть средства, однако Валентина это требование проигнорировала. Тогда чиновники обратились в суд и обязали вернуть средства. Теперь исполнительная служба имеет право арестовывать имущество, счета и принудительно взимать задолженность.

Похожая ситуация возникла в пгт Овидиополь Одесской области. Полгода Ирина получала пенсии вместо своего умершего родственника. За этот период это 17,1 тысячи гривен. Пенсионный фонд обратился в банк и со счета сняли 5,2 тысячи гривен. Еще 7 тыс. грн Ирина вернула, когда Пенсионный фонд направил письменное требование. Но остальные, а это 4,8 тыс. грн, женщина вернуть не смогла. Тогда Пенсионный фонд вернул средства через суд. Правда, пока речь идет только о решении, а чтобы его выполнить придется арестовывать имущество, счета должницы.

Махинации с документами и субсидиями

Еще одно не менее распространенное нарушение среди пенсионеров – представление ложных данных. К примеру, как говорится в материалах дела 521/27560/23 Малиновского районного суда, в 2023-м 60-летняя Елена обратилась для назначения пенсии. Однако оказалось, что ей не хватает стажа. Для получения пенсии в прошлом году 60-летним нужно было иметь не менее 30 лет стажа, в этом году – уже 31 год.

Тогда Елена повторно обратилась за назначением пенсии уже через два месяца. Она предоставила справку о стаже с 1996-го по 2000 год. Она вроде бы работала инженером по охране труда и технике безопасности в психоневрологическом диспансере. Однако эта справка оказалась фальшивой, данные о стаже не подтвердились во время проверки.

Ей перестали начислять пенсию, однако до проверки она успела получить пенсию на общую сумму в 26255 грн (за 9 месяцев). Суд обязал вернуть денежные средства.

"По состоянию на дату подачи иска в Главное управление ответчик не явилась, сумма переплаты не погашена. Следовательно, истец считает необходимым взыскать с ответчика средства в размере 26255,48 грн. на основании ч. 1 ст. 1212 ГК Украины как такие, что приобретены без достаточного правового основания", – говорится в материалах дела.

"Отдельные пенсионеры, их близкие лица и опекуны путем утаивания информации от органов Пенсионного фонда Украины относительно: выезда пенсионера на постоянное место жительства в другое государство, факта его смерти, прекращения действия выписки из акта осмотра медико-социальной экспертизы (непризнание инвалидом) продолжают получать пенсионные выплаты, используя документы (банковские карты) этих пенсионеров", – объясняют в Главном управлении Пенсионного фонда в Киевской области.

Как происходит проверка

В ПФУ напоминают: в заявлении на оформление пенсии каждый пенсионер знакомится под личную подпись с требованиями п. 3 ч.2 ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". И в документе говорится, что пенсионер обязан информировать о любых изменениях, которые вносятся в дело, в течение 10 дней.

Рано или поздно нарушения обнаружат, а "лишнее" заставят вернуть в бюджет. Так, Министерство финансов Украины производит верификацию и мониторинг всех государственных выплат. Проверка проходит в три этапа: при подаче документов на оформление пособия, при получении пособия и в течение трех лет после того, как вам перестали платить.

В ПФУ обязаны проверить документы, предоставленные при оформлении пенсии (или иной выплаты), затем Минфин в автоматическом режиме будет следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация о вас (например, купили машину), информацию о вас будут хранить еще спустя три года после того, как вы перестали получать помощь.

Здесь важно отметить, что даже если Минфин найдет нарушения, он может только передать информацию Минсоцу. И уже профильное министерство перепроверяет данные и принимает решение, забирать выплату или нет.

"Верификация государственных выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов предоставления информации, по каждому реципиенту с последующим определением соответствия информации определенным законодательством требованиям", - отмечают в Минфине.

О каком-либо нарушении рано или поздно станет известно. И если это нарушение приведет к тому, что вы получите "лишние" денежные средства, их придется вернуть в бюджет.