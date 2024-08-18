Мошенничество набирает новые обороты: что делать, если случайно предоставили данные платежной карты на подозрительном сайте

Украинцы часто случайно предоставляют данные своих платежных карт на подозрительных сайтах, что может привести к финансовым потерям. В таких случаях нужно немедленно связаться с банком для блокирования средств и проверить безопасность своих аккаунтов во избежание несанкционированных транзакций.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, чтобы обманывать пользователей и получать доступ к их финансовой информации.

Если вы оказались в такой ситуации, важно действовать быстро, чтобы свести к минимуму возможные потери. Министерство подготовило несколько советов, что делать в следующих случаях:

немедленно свяжитесь с банком;

Первый и самый важный шаг – немедленно связаться со своим банком. Используйте номер телефона, указанный на обратной стороне карты. Это самый быстрый и надежный способ получить необходимую помощь. Оператор банка может принять неотложные меры для защиты вашего счета.

заблокируйте средства на счете;

Попросите банк незамедлительно заблокировать деньги на вашем счете. Это позволит предотвратить несанкционированные транзакции, которые могут быть совершены мошенниками. Блокировка средств даст вам время для того, чтобы принять дальнейшие действия и избежать финансовых потерь.

заблокируйте дальнейшие транзакции;

Если вы заметили, что уже произошло несанкционированное списание средств, настаивайте на том, чтобы банк заблокировал все последующие транзакции. Кроме того, обратитесь в банк-получатель средств с просьбой заблокировать или вернуть их. Это может увеличить ваши шансы на восстановление средств.

проверьте безопасность своих аккаунтов;

Если вы подозреваете, что мошенникам стали известны ваши логин и пароль от социальных сетей или других сервисов, немедленно проверьте все активные сеансы этих сервисов. Это можно сделать в настройках безопасности вашего аккаунта. Закройте все сеансы, которые вам незнакомы или размещены в подозрительных местах. Это позволит предотвратить дальнейший несанкционированный доступ к вашему аккаунту.

не медлите с реагированием;

В схожих ситуациях любая минута может быть решающей. Чем быстрее вы среагируете, тем больше шансов защитить свои финансы и избежать серьезных потерь. Не стоит медлить и ждать, что ситуация разрешится сама собой – действуйте немедленно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники используют эмоциональное состояние родственников пропавших без вести военных, представляясь представителями волонтерских или государственных организаций, чтобы выманить конфиденциальную информацию. Украинцам следует проверять источники информации и избегать разглашения личных данных незнакомцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!