Могут ли украинцы не платить микрокредит, куда жаловаться из-за звонков и как могут наказать: число должников резко растет

В Украине ежемесячно микрокредиты оформляют около 650 тыс. человек. Микрофинансовые организации предлагают деньги под сотни тысяч процентов годовых. Любой клиент, который просрочит кредит, рискует оказаться в долговой яме. За последние несколько лет регулирование рынка значительно ужесточили. Количество нарушений прав должников, угроз и запугиваний значительно сократилось. Однако случаи нарушения прав должников все еще не редкость, о том, как защитить свои права, кому можно пожаловаться на микрофинансовую организацию и почему долг все одно придется возвращать, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Как защитить свои права

В Украине еще несколько лет назад ужесточили требования закона: теперь микрофинансовые организации не имеют права угрожать, звонить десятки раз на день, искать знакомых должника в соцсетях и т.д. За любое нарушение Национальный банк может оштрафовать или даже закрыть (отозвать лицензию) компанию. "На одну жалобу могут не отреагировать, но если систематически поступают жалобы, то реакция будет", – рассказывает адвокат Василий Майоров. МФО запрещено:

шантажировать и угрожать;

сообщать о долге родственникам (третьим лицам);

звонить чаще, чем дважды в день,

звонить раньше 9 утра и позже 20.00.

Чаще всего МФО нарушают требования о запрете сообщать о долге знакомым и родственникам должника. Однако такое нарушение нужно доказать: записывайте звонки от коллекторов, сохраняйте переписки, делайте скриншоты сообщений. В случае угроз можно обращаться не только в Нацбанк, но и в полицию. Жалобу в НБУ можно направить на почту [email protected], или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601; позвонить в контакт-центр 0 800 505 240.

"После изменения закона нарушать стали меньше, но все равно бывают нарушения", – отмечает адвокат. Если должник указал ваш номер телефона как контактный, вам могут звонить кредиторы. Однако после того, как вы озвучите требование не звонить вам, такие звонки должны прекратиться.

Кредиты рано или поздно все равно придется платить

Микрофинансовые организации не часто подают в суд, рассказывает Майоров. Нужно понимать, что украинцы, которые взяли долг и согласились на такие процентные ставки, взяли на себя обязательства и должны их выполнить. Если вы уже попали в долговую яму и не можете выплатить кредит, лучший вариант – договориться с кредитором. "Можно договориться об уплате тела кредита и процентов за месяц", – говорит Майоров. Суд не выгоден ни клиенту, ни кредитору. Он может затянуться на годы. Компании выгоднее сразу получить деньги, даже если речь идет не о полной комиссии.

При этом, если на вас уже подали в суд, вам придется писать заявление об отзыве, или же нанимать представителя и защищать свои права в суде. В Украине есть правозащитные организации, к примеру, ОО "Антиколлектор", которые могут предоставить консультативную помощь, однако в результате решать свою проблему все равно придется самостоятельно.

По решению суда размер долга, который вам придется заплатить, вероятно, будет выше чем та сумма, на которую вы вероятно можете договориться с МФО. В реестре судебных решений есть информация от сотни судебных дел, которые открыты из-за исков от Европейского агентства по возврату долгов. Например, несколько недель назад компания через суд взыскала у должника 40,4 тыс. грн. При этом должник брал всего 13 тыс. грн, а из-за процентов сумма выросла в три раза.

Худший вариант: после решения суда будет открыто исполнительное производство. Тогда судебный исполнитель для исполнения решения может обратиться в банки и заблокировать счета должника. Также должник может попасть в реестр должников. Если же МФО не обратились в суд, а получили исполнительную надпись у нотариуса, ее можно отменить в суде. Судебная практика подтверждает: такие надписи в случае с микрокредитами незаконные.

Перед тем, как оформлять микрокредит, стоит помнить о том, что деньги рано или поздно придется возвращать. Годовые ставки по таким кредитам, с учетом всех штрафных санкций, как уже писал OBOZREVATEL, достигают более миллиона (!) процентов. Просрочив долг, за считанные месяцы можно оказаться в долговой яме. Лучший из вариантов: договориться о реструктуризации долга и частичном списании процентов. Это позволит еще до судебных тяжб решать проблему задолженности. Однако, если бездействовать, рано или поздно счета должника будут арестованы.