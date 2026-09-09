Минус 75% от пенсии: кому из украинцев могут урезать выплаты

Некоторым украинским пенсионерам в 2026 году могут выплачивать лишь 25% назначенной пенсии. Это касается людей, которые находятся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении или заведении. При этом это не означает, что остальные средства во всех случаях просто забирают: если пенсия превышает стоимость содержания, человеку должны выплатить разницу, но не менее 25% назначенной суммы.

Видео дня

Такие правила предусмотрены статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а механизм перечисления средств учреждениям определен постановлением Кабинета министров № 269. Пенсионный фонд объясняет, что особый порядок действует именно на период пребывания человека на полном государственном обеспечении.

Речь идет, в частности, о пенсионерах, которые проживают в соответствующих государственных учреждениях или заведениях на полном обеспечении. Государство в таком случае обеспечивает расходы на проживание и другие предусмотренные услуги, поэтому часть пенсии направляется на покрытие стоимости содержания.

Когда пенсионер на государственном обеспечении получит больше 25%

Правило о 25% не означает, что каждый человек на государственном обеспечении автоматически теряет 75% своей пенсии. Если размер пенсии превышает стоимость содержания в учреждении, пенсионеру выплачивают разницу между его пенсией и этой стоимостью.

При этом ему в любом случае должно оставаться не менее 25% назначенной пенсии. Для определения стоимости содержания может понадобиться соответствующая справка из учреждения.

Например, если человеку назначили пенсию в размере 10 тыс. грн, минимально ему должны выплачивать 2500 грн. Если же стоимость его содержания составляет, условно, 6000 грн, то при наличии соответствующих документов пенсионеру могут выплачивать 4000 грн, а не только 2500 грн.

Отдельные правила действуют, если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи. В таком случае самому пенсионеру выплачивают 25% пенсии, а другая часть – но не более 50% назначенного размера – может выплачиваться нетрудоспособным членам его семьи. Остальные средства направляются в соответствии с установленным порядком.

Кому пенсию не сокращают

Есть категория граждан, для которых действует исключение. Если человек получает пенсию за особые заслуги перед Украиной и находится на полном государственном обеспечении, такая пенсия выплачивается в назначенном размере.

Отдельные правила установлены также для детей, которые находятся на полном государственном обеспечении. Детям-сиротам пенсию в связи с потерей кормильца выплачивают в полном размере и перечисляют на их текущие банковские счета. Для других детей на полном государственном обеспечении выплачивается 50% такой пенсии.

Важно и то, что сокращение касается именно периода полного государственного обеспечения. Если пенсионер временно находится, например, в больнице или в отпуске, это не означает автоматического продолжения выплаты только 25%: ПФУ отдельно определяет порядок выплаты за такие периоды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила выплаты пенсий по решениям судов. С 28 августа 2026 года действует новый механизм, согласно которому средства между получателями распределяют пропорционально в пределах бюджетных ассигнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!