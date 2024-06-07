Массово проедаем сбережения: как украинцы готовятся к "черному дню"

Война сильно ударила по финансовому положению украинских граждан. Поэтому подавляющее большинство из них не откладывает деньги во время войны, а каждый пятый еще и тратит накопленные сбережения.

Об этом свидетельствуют данные исследования от Rakuten Viber, оказавшихся в распоряжении OBOZ.UA. Согласно результатам опроса более 30 тыс. пользователей мессенджера, возможность откладывать деньги осталась у 44% украинцев, причем они в основном делают это систематически.

Каждый второй (53%) из откладывающих средства хранит их дома. Остальные распределили свои деньги следующим образом:

на счете в банке – 10%;

на банковском депозите – 5%;

в криптовалюте – 2%;

в облигациях и других ценных бумагах – 1%;

в ценных металлах – 1%;

в недвижимости – 1%;

всего понемногу – 14%;

другие способы – 13%.

В то же время, 56% украинцев признались, что не откладывают средства. В частности, 21% не имели сбережений и до войны, 19% еще и тратят то, что удалось сэкономить до 2022 года, а 16% потеряли возможность откладывать во время войны.

Об этом свидетельствует и то, что война резко усугубила ситуацию с бедностью. Согласно данным Всемирного банка, количество живущих в бедности граждан увеличилось на 1,8 млн человек – до 9 млн и теперь составляет почти 29% населения. Именно названную полномасштабную российскую агрессию называют одним из основных факторов обеднения украинцев, а без значительной внешней бюджетной поддержки ситуация в Украине была бы еще хуже.

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