Как научиться экономить деньги, если небольшая зарплата

Экономия кажется сложным делом, особенно когда вокруг множество соблазнов, а у тебя небольшая зарплата. Если разобраться в этом деле глубже, экономить деньги может быть гораздо легче, чем кажется. Следует только правильно составить бюджет, откладывать определенный процент дохода и приобрести навыки планирования расходов.

Экономия денег – это искусство, которое требует стратегического мышления, силы воли и настойчивости, отмечает Тара Альдерете, директор по корпоративному обучению Money Management International. OBOZ.UA сформировал 5 советов на основе его доклада, как экономить свои средства при минимальных доходах.

Планируйте свои финансы

Успешное управление деньгами начинается с составления бюджета, особенно если ваш доход невелик. Сначала проанализируйте свои расходы и составьте план:

запишите ваши ежемесячные доходы, такие как заработная плата, стипендия или прибыль от бизнеса;

вычислите ваши обязательные расходы, такие как аренда или ипотека, коммунальные платежи, кредиты и другие регулярные счета;

определите сумму, которую вы можете откладывать ежемесячно, рекомендовано 10-15% вашего чистого дохода;

планируйте другие расходы, такие как еда, транспорт и развлечения, обеспечивая резерв на непредвиденные расходы и сбережения.

К примеру, если ваш доход составляет 10 000 гривен, попробуйте откладывать 1000-1500 гривен ежемесячно. Это поможет вам накопить внушительную сумму в течение года.

Сохраняйте определенную часть дохода автоматически

Еще один эффективный способ накопить деньги – автоматически откладывать определенную часть своего дохода. Вот несколько способов как это сделать:

настройте перечисление 10-15% заработной платы на отдельный счет сразу после получения средств;

откройте депозитный счет с ежемесячным пополнением;

внесите регулярные взносы в инвестиционный фонд;

установите автоматический вычет части зарплаты в "копилку" (ПриватБанк), "банке" (Монобанк) или другой сервис через мобильный банкинг.

Это поможет вам привыкнуть к регулярным сбережениям, не испытывая большой утраты в ежемесячном бюджете. Постепенно можно увеличивать отлагаемую сумму.

Ходите в магазин со списком нужных товаров

Совершайте большие закупки раз в месяц, чтобы экономить и избегать лишних визитов в магазин. Составление списка нужных продуктов – эффективный способ избежать необдуманных затрат. Вот несколько советов по его составлению:

ведите список на телефоне или в тетради и дополняйте его нужными вещами;

перед выходом внимательно просмотрите список и выберите только необходимое;

установите примерный бюджет для контроля расходов;

покупайте только то, что занесено в список, избегая спонтанных покупок;

после магазина проверьте остатки во избежание ненужных покупок.

Планируйте свои приемы пищи и готовьте дома

Сэкономленные деньги можно использовать для других нужд или экономить на будущее. Приготовление дома – это не только экономия, но и полезная привычка для здоровья и бюджета.

составьте меню на неделю и делайте списки покупок во избежание ненужных расходов;

готовьте еду большими порциями и замораживайте ее на несколько дней или недель, чтобы сэкономить время;

изучите простые и быстрые рецепты без лишних усилий;

покупайте сезонные и местные продукты, они дешевле;

ограничивайте посещение кафе и ресторанов только в праздничных случаях.

Избавьтесь от вредных привычек

Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и игровые зависимости не только угрожают вашему здоровью, но и вредят семейному бюджету. Отказ от них – простой способ значительно сэкономить.

К примеру, если вы тратите 300 гривен в неделю на сигареты, то за год это будет 15 600 гривен. А за 10 лет – 156 000 гривен. То же касается других вредных привычек.

Экономить, контролируя ежедневные расходы, совсем не сложно. Главное – это желание изменить свое поведение и приобрести полезные привычки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, хранение горючего при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.

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