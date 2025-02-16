Масштабная индексация пенсий состоится через несколько недель: какие надбавки получат украинцы

С 1 марта 2025 пенсии в Украине проиндексируют примерно на 10%, что принесет пенсионерам надбавку от 100 до 1500 гривен. Точные суммы повышения определит Кабмин, но максимальная надбавка, вероятно, не превысит 1500 грн.

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Об этом рассказал адвокат Иван Хомич в комментарии СМИ. В Украине существует несколько видов пенсий, а именно:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугу лет;

специальные пенсии (для военных, госслужащих и т.п.).

С 2022 года правительство проводит ежегодную индексацию всех пенсий, и 2025 год не станет исключением. Если Кабмин не внесет изменений в порядок начисления, индексация пенсий традиционно произойдет с 1 марта. Соответствующее постановление правительство обычно принимает в феврале, после чего Пенсионный фонд автоматически производит перерасчет выплат.

На сколько вырастут пенсии в 2025 году

По словам Хомича, точный процент повышения пенсий станет известен только после принятия правительственного постановления. Однако, анализируя предыдущие годы, можно предположить, что индексация составит около 10%. Для сравнения:

в 2023 году пенсии проиндексировали на 19,7%;

пенсии проиндексировали на в 2024 году повышение составило 7,96%;

повышение составило ожидаемое повышение в 2025 году – около 10%.

Какая будет сумма надбавки

Максимальная и минимальная суммы, на которые увеличиваются пенсии, определяются ежегодно Кабмином. Однако в предыдущие годы действовала следующая закономерность:

минимальная надбавка – 100 грн;

– максимальная надбавка – 1500 грн (независимо от того, должен ли по расчетам пенсионер получить больше).

Например, в 2023 году, когда индексация составила 19,7%, пенсионер с выплатой 10 000 грн должен получить надбавку 1970 грн, но на практике она ограничивалась 1500 грн. По словам Хомича, есть несколько категорий пенсионеров, которые получают минимальные выплаты :

лица, вышедшие на пенсию с 2021 по 2024 год;

пенсионеры, получающие пенсию с "доплатами" (т.е. когда государство доплачивает сумму до прожиточного минимума).

По закону пенсия рассчитывается по специальной формуле, учитывающей страховой стаж и средний размер зарплаты. Если после расчета пенсия оказывается меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц ( 2 361 грн в 2025 году ), государство "дотягивает" ее до этой суммы.

Индексация пенсий – это механизм, позволяющий частично компенсировать влияние инфляции на покупательную способность граждан. Однако она не гарантирует пропорционального увеличения выплат всем категориям пенсионеров. Государство устанавливает определенные ограничения, которые могут оказывать влияние на конечную сумму надбавки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, разные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) гарантирует возврат средств на социальных счетах.

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