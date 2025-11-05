В Украине хотят резко переписать важные выплаты: законопроект уже в Раде
В Украине предлагают усилить государственную поддержку людей с инвалидностью, создав полноценную систему поддержки их и их семей. Кроме того, это позволит увеличить выплаты до 2400-8000 грн, в зависимости от группы инвалидности.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). 5 ноября он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.
"Речь идет не только о повышении выплат, а о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям", – объяснил Гетманцев суть своего предложения.
Какие изменения предусматриваются
Повышение размера помощи. Гетманцев предлагает отвязать расчет этой величины от прожиточного минимума и привязать к минимальной зарплате:
- дети с инвалидностью – 100% минимальной зарплаты(8000 грн в 2025 году);
- лица с инвалидностью с детства І группы – 100%(8000 грн);
- лица с инвалидностью с детства II группы – 70%(5600 грн);
- лица с инвалидностью с детства III группы – 30%(2400 грн).
Сейчас эти выплаты в разы меньше – именно из-за привязки к прожиточному минимуму:
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% (1652,70 грн);
- лица с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума(2361 грн);
- лица с инвалидностью с детства II группы – 80%(1888,80 грн);
- лица с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60%(1416,60 грн).
Выбор способа получения помощи: наличными, безналично на через социальную карту.
Помощь на уход без обязательного требования увольняться с работы. Финансовую поддержку будут оказывать даже тем семьям, где оба родителя работают.
Комплексная поддержка семей: раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение и развитие ребенка, а также "передышка для родителей" – помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание.
Медицинское обеспечение. Гарантированное право детей с инвалидностью на необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации, без бюрократии.
Право на самостоятельность. Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении ухода, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.
Детали проекта
Программу поддержки предлагают финансировать за счет государственного бюджета. Это должно стать частью более широкой реформы социальной политики в Украине.
Причем все процедуры будут полностью цифровизированы. Это означает, что заявления, медицинские заключения и остальные документы будут подаваться онлайн, что позволит родным людей с инвалидностью избежать бесконечных бумаг и очередей.
"Мы хотим, чтобы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, чувствовали не равнодушие, а настоящее присутствие и поддержку государства рядом", – подчеркнул Гетманцев.
Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!