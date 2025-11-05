В Украине хотят резко переписать важные выплаты: законопроект уже в Раде

В Украине предлагают усилить государственную поддержку людей с инвалидностью, создав полноценную систему поддержки их и их семей. Кроме того, это позволит увеличить выплаты до 2400-8000 грн, в зависимости от группы инвалидности.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). 5 ноября он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Речь идет не только о повышении выплат, а о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям", – объяснил Гетманцев суть своего предложения.

Какие изменения предусматриваются

Повышение размера помощи. Гетманцев предлагает отвязать расчет этой величины от прожиточного минимума и привязать к минимальной зарплате:

дети с инвалидностью – 100% минимальной зарплаты (8000 грн в 2025 году );

); лица с инвалидностью с детства І группы – 100% (8000 грн );

); лица с инвалидностью с детства II группы – 70% (5600 грн );

); лица с инвалидностью с детства III группы – 30%(2400 грн).

Сейчас эти выплаты в разы меньше – именно из-за привязки к прожиточному минимуму:

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% (1652,70 грн);

лица с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума (2361 грн );

); лица с инвалидностью с детства II группы – 80% (1888,80 грн );

); лица с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60%(1416,60 грн).

Выбор способа получения помощи: наличными, безналично на через социальную карту.

Помощь на уход без обязательного требования увольняться с работы. Финансовую поддержку будут оказывать даже тем семьям, где оба родителя работают.

Комплексная поддержка семей: раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение и развитие ребенка, а также "передышка для родителей" – помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание.

Медицинское обеспечение. Гарантированное право детей с инвалидностью на необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации, без бюрократии.

Право на самостоятельность. Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении ухода, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.

Детали проекта

Программу поддержки предлагают финансировать за счет государственного бюджета. Это должно стать частью более широкой реформы социальной политики в Украине.

Причем все процедуры будут полностью цифровизированы. Это означает, что заявления, медицинские заключения и остальные документы будут подаваться онлайн, что позволит родным людей с инвалидностью избежать бесконечных бумаг и очередей.

"Мы хотим, чтобы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, чувствовали не равнодушие, а настоящее присутствие и поддержку государства рядом", – подчеркнул Гетманцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.

