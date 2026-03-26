"Люди плакали": в Бельгии закрывается крупнейший центр помощи украинским беженцам

Центр помощи Ukrainian Voices ("Украинские голоса") в Брюсселе, который оказывал поддержку беженцам из Украины з момента полномасштабного российского вторжения, оказался под угрозой закрытия. Городские власти сократили финансирование и теперь встал вопрос сбора средств.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Закрытие такого центра может означать, что многие беженцы в Бельгии рискуют остаться без крыши над головой.

Важность центра

Ukrainian Voices ежемесячно посещают 1300 человек, которым доступны десятки бесплатных активностей, включая кружки по изучению французского языка, украинские народные танцы, психологическую поддержку, помощь с поиском работы, жилья или оформлением документов для возвращения в Украину.

Штат центра – 300 человек. Часть из них работает на оплачиваемой основе, остальные – волонтеры.

Почему нет денег

С началом широкомасштабной агрессии РФ в 2022 году муниципалитет Брюсселя выделил средства на этот проект, целью которого было помочь украинцам интегрироваться. Теперь же бюджет сократили, поэтому центр остался без финансирования с 1 апреля 2026 года

"Волонтеры реагировали очень эмоционально, люди плакали. Я не преувеличиваю, потому что для них это действительно второй дом. Мы настолько далеко от страны" – говорит координатор центра "Украинские голоса" Павел Кошка.

Чтобы сохранить центр, команда "Украинских голосов" пишет петиции правительству и рассматривает возможность сбора средств. Павел Кошка признается, что делать этого не хочется с моральной точки зрения. И хотя ранее в центре собирали средства – их все передавали военным, детям ветеранов и семьям погибших.

Возможные последствия

Координатор центра утверждает, что организацию уже дважды посещали представители Министерства социальной политики Украины. Они остались впечателны, назвав его настоящим "Хабом единства". Такие центры поддержки украинцев за границей в странах ЕС были открыты правительством и при финансировании Еврокомиссии.

Однако ныне в ряде европейских государств сворачивается помощь украинцам. Например, в Бельгии около 40% украинцев получают отказ во временном убежище. Без помощи центра "Украинские голоса" это означало бы для них остаться без крова над головой.

"Человек, по сути, оказывается на улице. Когда он обращается к нам, девушки связываются с социальной службой, спрашивают о месте, и предоставляется жилье на ночь", – объясняет сотрудница центра "Украинские голоса" Анна Бойчук.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы среди пенсионеров, людей с инвалидностью и матерей-одиночек, рискуют столкнуться с необходимостью переезда из Чехии после завершения режима временной защиты. Причина в том, что требования для легализации включают фактор дохода, которому они вряд ли будут соответствовать.

