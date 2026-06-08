Лягушка вместо Черчилля: в Британии предлагают радикально изменить дизайн денег

Банк Англии решил убрать с реверса оборотных купюр портреты выдающихся исторических фигур, заменив их представителями дикой природы, встречающихся в Великобритании. В шорт-лист вошли 18 животных, птиц и насекомых.

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Об этом сообщает BBC. Даже несмотря на то, что портрет правящего монарха останется на всех купюрах, такие радикальные изменения уже встретили в Англии критикой.

Кого предлагают разместить на фунтах стерлингов

Экспертная комиссия отобрала "кандидатов" и разделила их на три логические категории, полностью исключив из списка домашних любимцев. В частности англичанам придется выбирать среди:

млекопитающих (дельфин афалина, заяц-русак, европейский еж, серый тюлень, лесная куница и рыжая лиса);

(дельфин афалина, заяц-русак, европейский еж, серый тюлень, лесная куница и рыжая лиса); птиц (атлантический тупик, сипуха, обыкновенный рыбачок, большой кулон, большой пестрый дятел и орлан-белохвост);

(атлантический тупик, сипуха, обыкновенный рыбачок, большой кулон, большой пестрый дятел и орлан-белохвост); амфибий, насекомых и рыб (атлантический лосось, гигантская акула, земляной шмель, травяная лягушка, дозорный-император (стрекоза) и бабочка рябчик авриния).

На лицевой стороне купюр, как и раньше, останутся портрет монарха и символы стран, входящих в состав Соединенного Королевства. Процесс проектирования, тестирования и печати займет несколько лет, прежде чем деньги попадут в обращение.

Граждане имеют право проголосовать за шестерых фаворитов (до двух кандидатов в каждой категории) до дедлайна, который определен на 3 июля. Впрочем финальный вердикт будет выносить лично председатель Банка Англии Эндрю Бейли – он имеет право утвердить животных по своему усмотрению, и они не обязательно будут теми четырьмя видами, которые наберут наибольшее количество голосов.

Политический скандал из-за отказа от Черчилля

Сейчас на английских купюрах изображены покойный премьер-министр сэр Уинстон Черчилль (5 фунтов), писательница Джейн Остин (10 фунтов), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтов) и математик и компьютерный ученый Алан Тьюринг (50 фунтов). Решение убрать их из денег спровоцировало волну возмущения среди британских политиков.

Зато внучка Черчилля, Эмма Соумс, отнеслась к изменениям спокойно, отметив, что никогда не считала портрет ее дедушки на 5-фунтовой купюре вечным, и добавила, что его преемник среди животных должен быть очень храбрым и мужественным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа собирается начать выпуск купюры нового и совершенно необычного номинала – $250 с действующим американским лидером на аверсе. Белый дом выбрал этот номинал неслучайно – ее планируют приурочить к 250-летию основания США, которое будут праздновать 4 июля этого года.

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