Квартиры в Киеве продають за $8 тысяч: что нужно знать и в чем риски

В Украине в трех районах Киева продают квартиры площадью до 20 квадратов по цене в $8 тысяч. При этом квартиры находятся в частных домах, которые по документам являются индивидуальными домами. Без централизованного водоснабжения и водоотвода.

Юрист, эксперт по недвижимости Иван Кудояр рассказывает OBOZ.UA: подобные дома всегда будут проблемными. "Вы понимаете, когда строится такое здание, то и земля, и все коммуникации, и места общего пользования – все принадлежит частному лицу", – говорит юрист.

Также, в отличие от случая с многоквартирным домом, с индивидуальными домами придется платить налог на землю. "Когда многоквартирный дом строится, земля берется в аренду, дом сдается в эксплуатацию и земля возвращается городу. То есть налог на землю не платится. В этой ситуации налог на землю платить надо будет всегда. Это может быть 5-10 тыс. грн в год, в зависимости от оценки. Это небольшая сумма, но ее нужно платить", – добавляет юрист.

Также есть проблема оформления права собственности в таких квартирах, добавляет Кудояр. Инженер БТИ (бюро технической инвентаризации) разрабатывает технические паспорта на дом и "квартиры", затем с этими документами находят регистратора, который соглашается закрыть глаза на большое количество проблем и регистрирует право собственности на квартиру.

Архитектор Олег Гречух в комментарии OBOZ.UA добавляет: инфраструктура в частном секторе рассчитана на определенное количество жителей. Если плотность района растет, то мгновенно возникают проблемы с коммунальными услугами, в первую очередь с электроэнергией. Если на частный дом могут выделить мощность на одну семью, а на самом деле там проживает 30 таких семей, могут возникнуть проблемы с энергоснабжением.

"Территория, которая хаотично застраивается, надолго теряет свою привлекательность. То, что разрушается такой застройкой, очень трудно восстановить", – говорит архитектор.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!