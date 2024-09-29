Курение за рулем: существуют ли штрафы и как сигарета может стоить водителю до 340 гривен

В Украине идет борьба с курением в публичных местах, включающая штрафы за курение в общественном транспорте (от 85 до 340 гривен). Однако запрет курения в частных автомобилях пока не введен, хотя эксперты отмечают риски, связанные с отвлечением водителей и ухудшением безопасности на дороге.

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OBOZ.UA разобрался, придется ли платить штрафы за курение в авто. Согласно части 2 статьи 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за курение в салонах автобусов, маршрутных такси, трамваев или троллейбусов предусмотрены штрафы в размере от 85 до 340 гривен.

Водители общественного транспорта, которые игнорируют замечания пассажиров, могут стать объектом обращений в полицию или администрацию перевозчика. Хотя запрет на курение в автомобилях касается преимущественно общественного транспорта, некоторые новые инициативы начинают охватывать и частные автомобили. Водителей обязали соблюдать правила, регулирующие использование мобильных телефонов без гарнитуры, но вопрос курения остается неоднозначным.

На сегодняшний день курение в частных автомобилях законодательно не запрещено, однако считается правонарушением, если водитель курит за рулем. Это связано с риском возникновения ДТП из-за отвлечения внимания. Эксперты утверждают, что отказ от сигарет снижает вероятность аварийности, ведь табачный дым может мешать водителю контролировать ситуацию на дороге.

В Украине уже давно существует запрет на курение в общественном транспорте, закрепленный в пункте 2 раздела 21 ПДД. Однако практически это правило не всегда соблюдалось. Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения" также определяет места, где курение запрещено, включая такси и транспорт общего пользования.

Нарушение правил курения карается штрафами согласно статье 175-1 административного кодекса: за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 51 – 170 гривен, а за повторное – от 170 до 340 гривен. Курение за рулем повышает риск ДТП по нескольким причинам:

водитель может отвлекаться, пытаясь стряхнуть пепел с сигареты;

дым, попадающий в глаза, может вызвать раздражение и снижает реакцию;

выбрасывание окурков из окна может привести к несчастным случаям, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запрещено курение не только классических сигарет, но и электронных устройств для нагрева табака в общественных местах, таких как детские площадки, остановки, вокзалы и рестораны. За нарушение закона предусмотрены штрафы: от 51 до 340 грн. для курящих и до 15 000 грн. для заведений.

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