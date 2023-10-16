Кто может получить новую выплату от ООН: стало известно, как оформить

Организация Объединенных Наций (ООН) будет теперь выплачивать в Украине помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Украинские семьи также могут претендовать на дополнительные выплаты для подготовки к зиме.

Об этом сообщается на сайте UNHCR Украина. На финпомощь могут претендовать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022-го;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022-го в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного отъезда в другую область или страну из-за военных действий (от 24 февраля 2022-го).

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Также помощь могут получить граждане, соответствующие одному или нескольким из таких критериев уязвимости:

семьи, имеющие только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с пожилыми лицами (от 55 лет);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и др.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены);

украинцы, которые до этого не были зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали помощи других организаций.

Куда обращаться и какие документы нужны?

Для оформления выплаты должны присутствовать все члены семьи. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, его перенаправят на дистанционную регистрацию.

С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Обращаться можно по адресу своего региона. Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00 – 18:00).

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