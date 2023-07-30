Какие выплаты получают мобилизованные в Украине: названы суммы

В Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других военных формирований, получают статус военнослужащих. Конкретные суммы заработной платы мобилизованных лиц могут варьироваться и зависят от множества факторов.

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Что касается зарплат мобилизованных с места работы, за работниками сохраняется только место работы и их должность. Однако отменяется обязанность работодателя начислять зарплату, рассказала юрист Анастасия Силецкая "Фактам".

Она отметила, что с 19.07.2022 вступил в силу Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений от 01.07.2022 г. № 2352. "Изменений действительно очень много, однако одно из самых актуальных – на что могут рассчитывать мобилизованные работники сегодня", – отметила Силецкая.

Кого именно касаются изменения выплат зарплат?

Работников, призванных на срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение службы во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

"Исключение касается добровольцев по территориальной обороне. Для них эти правила пока не действуют", – отметила юрист.

В свою очередь, за вышеперечисленными работниками сохраняется только место работы и их должность. "Но это только право, а не обязанность, поэтому работодатель может продолжать выплачивать зарплату по собственному желанию", – пояснила Силецкая.

Отметим, на дополнительные надбавки в 100 тыс. грн. могут претендовать те защитники, которые участвуют в активных боевых действиях.

Получить дополнительные 50 тыс. грн могут военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления. Выплаты в 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине 70% соискателей работы недовольны зарплатами в той или иной степени. Сейчас решение изменить работу влияет именно удовлетворенность заработной платой.

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